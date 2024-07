Pegli, domani torna la Fiera del Mare: alle 23 spettacolo pirotecnico con effetti sonori

Pegli. Torna ad animare la delegazione di Pegli la tradizionale Fiera del Mare: quest’anno, in via eccezionale, si terrà domani, sabato 27 luglio, dalle 16 alle 23.

“Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni, lo spettacolo pirotecnico con effetti sonori, alle 23 circa di domani, concluderà la giornata di festa – spiega l’assessore al Commercio e Tradizioni Paola Bordilli – Un evento organizzato dal Comune di Genova e molto sentito dai cittadini di tutto il ponente genovese, e non solo. Anche quest’anno la fiera conclude un luglio con molte iniziative su cui Civ Riviera di Pegli di Confcommercio e Pro Loco Pegli, anche grazie al sostegno di Comune e Camera di Commercio e Confcommercio, hanno lavorato assiduamente”.

Ottanta le bancarelle di dolciumi, merci varie e prodotti tradizionali, allestite sul lungomare, a partire dai Giardini Peragallo, sino a via Mulinetti. In concomitanza con la Fiera del mare, il Civ Riviera di Pegli promuove aperture straordinarie serali di negozi. Saranno vietate sosta e fermata nel tratto di lungomare di Pegli davanti ai giardini Peragallo e largo Calasetta, i bus Amt non subiranno variazioni di percorso.