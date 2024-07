Genova. C’è voluto praticamente un anno, ma alla fine la storica pasticceria Quaglia di Sampierdarena ha il suo dehors. Un vera e propria epopea per la titolare Giorgia Musumarra, che nei giorni scorsi ha potuto finalmente manifestare tutta la sua gioia.

“Se non si capisse, siamo felici – ha scritto sui social condividendo una foto che la ritrae sul dehors sistemato in via Cantore – Ultimi ritocchi e si riparte”.

I problemi per la pasticceria Quaglia erano iniziati a marzo 2023, quando Musumarra aveva ricevuto un avviso di sfratto: dopo 70 anni di attività, 12 dei quali in mano all’attuale gestione, allo storico locale era stato intimato di eliminare i tavolini sotto il porticato condominiale e liberare una parte degli spazi interni, anche quelli condominiali.

Ne era nata una mobilitazione che aveva coinvolto tutto il quartiere, con presidi di protesta e manifestazioni di solidarietà arrivate da clienti, commercianti e amici. Alla fine il dehors era stato eliminato e Musumarra era riuscita a stipulare un nuovo contratto di affitto, scongiurando il rischio chiusura. A febbraio era stata lanciata anche una petizione online che aveva raccolto quasi 800 firme e che chiedeva il ripristino dei tavolini esterni.

“La pasticceria Quaglia è più che una semplice pasticceria – veniva sottolineato nella petizione – è un punto di riferimento per la nostra comunità e una fonte importante di occupazione locale. Rimettere i tavolini esterni non solo restituirebbe alla nostra comunità uno spazio amato, ma proteggerebbe anche i posti di lavoro di chi ci ha sempre accolto con sorrisi, gentilezza e professionalità”.

Cinque mesi dopo la buona notizia: grazie agli sforzi congiunti di Municipio e Comune e alla tenacia della titolare della pasticceria, travolta dalla solidarietà di clienti e residenti, sono state approvate le pratiche per l’istallazione di un dehors in strada. E nei giorni scorsi è stata terminata l’installazione: a breve sarà possibile per i clienti tornare a gustare le specialità del locale all’aperto, e ritrovare il loro punto di riferimento.