Genova. La direzione Lavori pubblici del Comune di Genova ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento legato al Cerchio Rosso della Valpolcevera, opera di riqualificazione dell’area che si trova sotto al nuovo ponte San Giorgio, e incentrato sulla realizzazione di un nuovo parco botanico con l’obiettivo non solo di abbellire gli spazi ma anche di creare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme.

E’ questo, d’altronde, lo scopo di un programma sperimentale avviato nel 2021 dal ministero della Transizione ecologica e che ha messo a disposizione del Comune di Genova i fondi per portare avanti progettazione e realizzazione, in tutto oltre 2 milioni di euro.

Recentemente è stato dato il via libera al progetto ideato dallo studio genovese Dodi Moss, a cui i vincitori della gara lanciata dal Comune (Rti formata dal consorzio stabile Alpi, con Il Rastrello e la cooperativa sociale Arl) si sono rivolti, appunto, per la progettazione. Grazie all’offerta al ribasso tutto l’intervento avrà un costo di 638mila euro.

In base al contratto i lavori, la cui partenza è imminente salvo interferenze con altri cantieri nella zona, dovrebbero durare al massimo 270 settimane, circa 9 mesi.

Lo studio Dodi Moss (nella foto uno dei render di progetti di rigenerazioni basata sul verde) è già noto a Genova per alcuni interventi di rilievi, realizzato o progettati. Ha seguito, ad esempio, il recupero e restauro dell’ex mercato di corso Sardegna, del parco di Valletta Carbonara e dell’area ex Doufour a Cornigliano.

Il Parco del Polcevera vedrà un sistema di parchi che raccolgono la varietà delle piante e delle essenze tipiche del bacino del Mediterraneo, secondo un’idea dello studio Inside Outside | Petra Blaisse, partner dello studio Boeri, con l’apporto dell’agronoma e paesaggista Laura Gatti e del geologo Secondo Antonio Accotto.

Il masterplan originario vedeva un sistema di strip, fasce, dell’ampiezza dai 7 ai 20 metri con altrettanti percorsi dove i cittadini avrebbero potuto fare sport, camminare, raccogliere fiori e frutti, portare a spasso gli animalo.

Tutte le aree verdi e le piazze dovranno essere realizzate in modo da assorbire l’acqua piovana e le acque di scolo. L’acqua in eccedenza sarà stoccata e destinata ad altri usi come l’irrigazione. “La resilienza di questo nuovo paesaggio non ha solo una funzione pratica come la gestione sostenibile dell’acqua, ma incarna anche una valenza simbolica per la ripresa di Genova dopo la tragedia del Ponte Morandi”, era la descrizione del parco secondo l’olandese Petra Blaisse.

Intanto, il Comune di Genova – a quasi sei anni dal crollo del ponte Morandi – ha aggiudicato anche l’appalto per progettare due dei cinque tratti e realizzare il primo di quelli previsti per il Cerchio Rosso vero e proprio, ovvero la passerella ciclopedonale sopraelevata, in acciaio e legno, che si snoderà sotto il ponte San Giorgio.

L’incarico è andato al Consorzio Leonardo, che ha indicato le due imprese Cosmo Costruzioni Moderne (Genova) e Varia Costruzioni (Lucca) per l’esecuzione dei lavori, e come progettisti 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata spa di Roma, Studio associato di architettura e ingegneria Gnudi di Genova e l’ingegnere Mara Franchi.

Il valore dell’appalto è di 4 milioni e 900mila euro. Il primo tratto collegherà la Radura della memoria in via Fillak al Memoriale delle vittime (che dovrebbe essere inaugurato il 14 novembre) mentre il secondo lotto è relativo al collegamento tra la Radura e il Campasso. Questo tratto, diversamente da quanto ipotizzato inizialmente, non sarà sopraeleveato ma a raso.

A oggi il Comune di Genova ha a disposizione per il Cerchio Rosso 13 milioni del Decreto Genova. Non abbastanza per avere la certezza di ultimare il piano, motivo per cui si è deciso di procedere per lotti ugualmente utilizzabili.

Tra un paio di settimane, il 14 agosto, si terrà la sesta commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Si tratterà di una cerimonia sobria, accompagnata da un momento musicale e dall’intervento delle istituzioni e dei familiari delle vittime. Non si sa ancora chi sarà il rappresentante del governo a portare i saluti a Genova nel giorno del ricordo della tragedia.