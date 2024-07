Pallanuoto, Andrea Fondelli visita la sede di Regione Liguria

Genova. L’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro ha incontrato nella sede di piazza De Ferrari il pallanuotista della Nazionale italiana Andrea Fondelli, uno dei 23 atleti liguri che faranno parte della spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di Parigi.

“Una visita davvero gradita a poche ore dalla partenza per la Francia – commenta l’assessore Ferro -. Andrea, insieme ad altri ventidue sportivi liguri, è pronto a rappresentare al meglio non solo l’Italia, ma anche la nostra Regione, che ricordo essere quella con il miglior rapporto tra atleti olimpici e abitanti, uno ogni 65mila. Un dato che ci riempie di orgoglio e un motivo in più per sostenere la delegazione azzurra a Parigi”.