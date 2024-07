Genova. Apertura ufficiale oggi in piazzale Mandraccio della seconda palestra attrezzata, completamente all’aperto e ad accesso libero per tutti, che fa parte del progetto “Allenati al Porto Antico”, e si aggiunge a quella già attiva e al percorso fitness sul mare avviato nel 2022, da subito diventato un must tra i frequentatori dell’area.

Sei le nuove postazioni allestite nella seconda palestra, particolarmente adatte a persone di ogni età. Si tratta di una press leg, di una ruota Tai Chi per le braccia, di una twister per la mobilità del bacino e dell’addome, di una walker per camminare in sicurezza e di una panca con doppia pedaliera. Le nuove postazioni si affiancano alle barre parallele, alla tripla barra bassa, alla panca inclinata, alle postazioni trazioni alta, lat pulldown per i dorsali e a quelle per gli addominali, tutte installate nel 2022.

Due sono i cartelli indicativi con le istruzioni d’uso delle attrezzature, riservate ai maggiori di 14 anni.

“L’attenzione per lo sport – sottolinea il presidente della società Mauro Ferrando – è una delle caratteristiche premianti di Porto Antico di Genova, sia per quanto riguarda gli eventi – dal fiore all’occhiello della Festa dello Sport, giunta quest’anno alla 20^ edizione, alla Ocean Race, al Nastro Rosa Giro d’Italia a Vela, alla Mezza di Genova, solo per citarne alcuni – sia per quanto riguarda le possibilità di praticarlo tutto l’anno. La seconda parte del percorso fitness arriva, come da programma, nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello sport, con la nuova palestra all’aperto, contigua alla prima. Rispondiamo così alle esigenze dei nostri frequentatori che da subito hanno apprezzato l’idea di avere a disposizione un percorso fitness completo all’aperto, sul mare, nel cuore della città. Con l’installazione delle nuove attrezzature – prosegue Ferrando – facciamo fronte al numero crescente di persone che dedicano il tempo libero al benessere fisico, rivolgendoci a una platea di potenziali utilizzatori sempre più vasta. In linea con tutte le indicazioni che consigliano l’attività fisica come elemento fondamentale per il benessere fisico e mentale, i nuovi attrezzi sono finalizzati a migliorare la mobilità delle articolazioni e sono quindi particolarmente adatti anche ai meno giovani. La maggiore disponibilità di postazioni ci consente ora di affrontare meglio i momenti di picco che si registrano soprattutto nella prima mattinata e verso sera, mentre nelle ore centrali l’utilizzo si concentra tra le fasce più giovani e tra gli sportivi professionisti e semi-professionisti”.

“Ogni anno, per tre giornate a maggio, il Porto Antico – dichiara l’assessora allo sport al turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi – si trasforma nella più grande palestra a cielo aperto d’Italia per la Festa dello Sport. Una location sempre più a misura di sportivo dato che da oggi sarà possibile allenarsi quotidianamente, nella splendida cornice di Piazzale Mandraccio, seguendo un circuito composto da dodici postazioni, percorso running e due aree per la ginnastica a corpo libero – afferma l’assessora allo Sport del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – Nell’anno in cui siamo Capitale Europea dello Sport, l’installazione delle nuove postazioni che completano il progetto “Allenati al Porto Antico” accresce il numero delle aree sportive di libera fruizione presenti in città. L’affaccio sul mare, con i colori unici di Genova, renderanno unica l’esperienza di poter fare sport nella più grande piazza sul Mediterraneo”.

“Il Porto Antico negli ultimi anni è diventato un luogo importante per lo sport genovese e ligure grazie ai numerosi e importanti eventi che ospita annualmente, ma è bello sapere che, parallelamente a questi grandi appuntamenti sportivi, siano anche inaugurate nuove aree che consentano di praticare attività fisica all’aperto in una cornice mozzafiato a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età e dalla loro abilità. – spiega l’assessora allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro“. Un principio che è perfettamente in linea con le nomine di Genova Capitale europea dello sport 2024 e Liguria Regione europea dello sport 2025, attraverso le quali vogliamo diffondere e promuovere i benefici della pratica sportiva e i valori educativi e sociali ad essa collegata. Abbiamo messo a segno una storica doppietta ed è necessario lasciare sul territorio un segno tangibile per dimostrare che questi riconoscimenti non sono meramente simbolici ma hanno risvolti davvero positivi per la popolazione. È bello vedere che numerose realtà, pubbliche e private, scendono in campo al nostro fianco per fare la propria parte all’interno di questo magico e significativo biennio. Insieme, proprio come una squadra, costruiamo una Liguria sempre più a misura di sportivo. Complimenti al Porto Antico che da oggi sa rispondere ancor più efficacemente alla crescente richiesta di strutture e aree attrezzate da parte di tutti quei liguri che hanno compreso l’importanza dell’attività fisica e dell’adozione di corretti stili di vita per il mantenimento prolungato nel tempo del benessere fisico e psicologico”.

“Sono molto soddisfatto – aggiunge il presidente di Coni Liguria Antonio Micillo – che il percorso sportivo a cielo aperto “Allenati al Porto Antico” venga implementato, a distanza di soli due anni dall’inaugurazione, con nuove attrezzature per il fitness che saranno certamente apprezzate dagli sportivi di ogni livello. La cittadinanza ed i turisti potranno svolgere liberamente attività fisica, in un sito molto amato ed a contatto col nostro mare, grazie a questa iniziativa sportiva e sociale che contribuirà a migliorare la salute ed il benessere dei frequentatori secondo il motto “mens sana in corpore sano”.

Il percorso

Oltre alle due palestre attrezzate in linea, posizionate tra l’area giochi e la chiesa di San Marco al Molo, “Allenati al Porto Antico” comprende un percorso running che si sviluppa ad anello nell’intera area del Porto Antico e passa nei punti più scenografici. Si parte dal Mandraccio per toccare gli estremi, i Magazzini del Cotone e l’Acquario, con tre diverse lunghezze, 900 metri per i Magazzini del Cotone, il Miglio (1,61 km) e i 3 km, segnalati con una grafica orizzontale, rispettivamente gialla, rossa e azzurra. A completare il percorso due aree, contrassegnate da scritte a terra, per la ginnastica a corpo libero, la prima in testa alla banchina dei Magazzini del Cotone, rivolta verso l’ingresso del porto e la lanterna, e la seconda vicino alla piscina. Oltre alla segnaletica a terra, una mappa bifacciale del percorso, posizionata tra l’area fitness e l’area giochi, indica le postazioni per l’allenamento. L’intero percorso è stato in questo periodo oggetto di manutenzione.

Il completamento del percorso, con l’utilizzo del terzo lotto in linea, è in programma per il 2025 quando la Liguria sarà Regione Europea dello sport.