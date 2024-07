Palasport, si accende la nuova insegna. E Renzo Piano visita i cantieri

Genova. Mentre si ultimano i lavori per il taglio del nastro palasport di Genova, la cui arena sportiva, rinnovata e riacquisita dall’amministrazione civica, potrà ospitare eventi di caratura internazionale. Mentre si ultimano i lavori per il taglio del nastro previsto per il prossimo 8 luglio, prende forma il nuovo, la cui arena sportiva, rinnovata e riacquisita dall’amministrazione civica, potrà ospitare eventi di caratura internazionale.

E il primo segno di questa nuova vita è stata l’accensione, ieri sera, della nuova grande insegna luminosa, che da oggi, quindi, entra nel “panorama cittadino”. Grande entusiasmo per il vicesindaco Pietro Piciocchi, che ha segnalato l’evento sulla propria pagina Facebook.

Nel fine settimana, l’architetto Renzo Piano, assieme ai tecnici della RPBW, ha visitato la nuova Arena sportiva, in corso di ultimazione nel Palasport, all’interno delle aree del Waterfront di Levante. “È sempre un grande onore ricevere la visita dell’architetto Renzo Piano che sta seguendo in maniera minuziosa, passo dopo passo, questo progetto, a garanzia per la città della qualità assoluta del progetto – ha detto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi – il riscontro è stato molto positivo e ringraziamo l’architetto Piano per aver voluto, anche in questa occasione, vedere personalmente la realizzazione della nuova Arena sportiva del Palasport”. Intanto ieri sera è stata accesa per la prima volta la nuova insegna luminosa del Palasport.