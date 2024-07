Genova. Con i 21 voti a favore della maggioranza e i 13 no dell’opposizione è stata approvata dal consiglio comunale di Genova la variazione di bilancio che consente al Comune di acquisire, con fondi propri l’arena sportiva del palasport.

La struttura, che sarà presentata con una cerimonia ufficiale lunedì 8 luglio alle 19.30, tornerà nelle mani dell’amministrazione al costo di 23 milioni esclusa l’iva che andranno al gruppo Cds, il soggetto che sta portando avanti la riqualificazione del Waterfront Levante. Come la scorsa settimana in commissione consiliare la discussione è stata accompagnata da accese polemiche della minoranza.

Tra gli aspetti più criticati il futuro dell’impianto e la questione dei parcheggi. Sia il capogruppo del Pd Simone D’Angelo sia quello di Uniti per la Costituzione Mattia Crucioli hanno fatto notare, tra le altre cose, che ancora non esiste una bozza della convenzione che dovrebbe obbligare Cds a rendere pubblici gli oltre 760 parcheggi della struttura. Un altro punto che ha sollevato perplessità è quello legato alla capienza dell’arena estiva, 5000 posti al massimo.

“Contro i 10mila di un tempo” hanno ricordato Cristina Lodi (Misto) e Fabio Ceraudo (M5s). La minoranza ha anche presentato una richiesta di sospensiva della delibera (bocciata) in attesa che ci fossero maggiori rassicurazioni.

I rossoverdi Ghio e Bruzzone hanno presentato un ordine del giorno in cui si chiede di non dimenticare gli impianti periferici per esempio la pista di pattinaggio del Palacep di Pra’. Il vicesindaco Pietro Piciocchi ha ribadito che l’operazione di riacquisto dell’arena estiva del Palasport consentirà al Comune di avere un controllo pubblico sull’impianto.

Il sindaco Marco Bucci ha concluso affermando che il valore di 23 milioni è stato definito dall’Agenzia del demanio e quindi la mossa dell’amministrazione è corretta: “Discutere sul valore è fuorviante”. Il palasport, prima della ristrutturazione, era stato acquistato da Cds per 14 milioni di euro. “Non è vero che non ci saranno grandi eventi internazionali – ha aggiunto – lo ha detto il Coni e nel 2025 sono già in programma i campionati di scherma”.