Pagava la spesa con banconote false e nascondeva droga, ventenne arrestato a Bolzaneto

Genova. Un ragazzo di 20 anni, genovese, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Genova Bolzaneto un ventenne genovese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Al termine di una complessa attività d’indagine per lo smercio di banconote false nella zona della Valpolcevera (almeno cinque i casi accertati) i carabinieri sono riusciti a risalire al giovane, pregiudicato, e a effettuare una perquisizione domiciliare.

Nascosti in camera aveva, oltre a un’ennesima banconota falsa da 50 euro, 150 grammi hashish, un bilancino di precisione con annesso materiale per il confezionamento delle dosi oltre a 340 euro in contanti, presumibilmente frutto dello spaccio e un taccuino con segnati crediti e dosi cedute ai clienti.