“Padel mania” in Liguria: in quattro anni campi aumentati del 500%

Genova. Tutti pazzi per il padel, anche (soprattutto) in Liguria. In soli quattro anni, infatti, i campi dedicati a questo sport sono cresciuti di oltre il 500%, passando da 31 a 196, di cui 80 solo a Genova, città che questa settimana debutta nel circuito Premier Padel con il P2 in corso nel parco della rinnovata Valletta Cambiaso.

La popolarità crescente della pala nella regione ribadisce l’analisi del FIP World Padel Report, presentato nel corso dell’ultima Assemblea Generale della Federazione Internazionale Padel ad Asunción: l’Italia è la seconda nazione al mondo, dopo la Spagna, come numero di strutture, campi e giocatori di padel. E accanto ai boom di Lazio e Roma – assoluti protagonisti con quasi 2.000 campi – anche realtà più piccole come quella ligure confermano l’entusiasmo per questo sport, certificato proprio dall’inclusione del capoluogo ligure nel più importante circuito internazionale.

Oltre a Genova, come evidenziato dai dati del FIP Research & Data Analysis Department, anche nelle altre province della regione il padel è uno degli sport con la maggiore crescita negli ultimi quattro anni: a Imperia sono ora 45 i campi dedicati al padel, con un rapporto di 940 abitanti per ogni campo, uno dei più bassi al mondo; a seguire, La Spezia con 32 e Savona con 39. All’impennata percentuale dei campi si affianca anche quella delle strutture: in questo caso il balzo regionale è stato del 150%, sempre in quattro anni, con 95 club oggi attivi.

A Valletta Cambiaso, altro scenario suggestivo per i migliori atleti del ranking FIP, va in scena il 49esimo torneo internazionale (di cui 33 “combined”) dei circuiti FIP giocati in Italia – tra i 43 del CUPRA FIP Tour e i 6 Premier Padel – ed è il primo nella regione della Liguria. Un luogo speciale per l’appuntamento di metà stagione, che conta in tutto 24 tappe più le Finals che si terranno a dicembre a Barcellona. Il torneo in corso a Genova è il secondo (consecutivo) dei tre previsti in Italia: dopo il Major di Roma del mese scorso, il terzo sarà il Milano P1 di inizio dicembre, ultima tappa prima delle Finals.

Il giocatore più rappresentativo della regione Liguria è il genovese classe 1990 Riccardo Sinicropi, numero 138 del ranking FIP, vincitore di 3 tornei del circuito CUPRA FIP Tour. Insieme al suo attuale compagno Lorenzo Di Giovanni, è presente nel tabellone principale del torneo come già avvenuto al BNL Italy Major Premier Padel di Roma.

Il programma del Genova Premier Padel

Da domenica 30 giugno a martedì 2 luglio si sono svolte le qualificazioni dei tabelloni maschile e femminile. Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio sono in programma i primi match dei main draw con l’inizio della sessione diurna fissato alle ore 10:00, e quella serale alle ore 18:00. Venerdì 5 luglio, dalle ore 11:00 e dalle ore 18:00, si giocheranno i quarti di finale mentre le semifinali sono in programma il 6 luglio (due dalle ore 15:00 e le altre due alle ore 19:00). Domenica 7 luglio, a partire dalle 18:30, andranno in scena le due finali, prima quella femminile e a seguire quella maschile.

Il biglietto del Genova Premier Padel P2 è disponibile al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/genova-premier-padel. Il torneo, per tutti coloro che non avessero l’opportunità di recarsi a Genova, verrà trasmesso live, in esclusiva e in chiaro dalla tv della FITP SuperTennis TV (in forma integrale grazie all’HbbTV).

Gli allievi delle Scuole Federali riconosciute dalla FITP di categoria non superiore agli under 18, in possesso di tessera FITP 2024, potranno richiedere l’accesso all’impianto ad un prezzo simbolico che andrà da 1 a 5 euro e frequentare il “Padel Club” all’interno del Parco, e per i più fortunati, incrociare la “pala” con i grandi campioni del torneo. Tutti i biglietti promozionali dovranno essere richiesti entro il 25 giugno.