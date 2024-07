Per la giunta Bucci “l’ex ostello del Righi dovrebbe tornare a fare l’ostello”

Genova. “A me piacerebbe che l’ex ostello tornasse a fare l’ostello”. Così il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi rispondendo a un’interrogazione in consiglio comunale di Cristina Lodi (Misto/Azione) che chiedeva quali siano i piani del Comune per l’ex ostello della gioventù del Righi, sulle alture della città.

La struttura è tornata al centro dell’attenzione nelle ultime settimane a causa del progetto della prefettura di trasferire i 60 migranti ospitati per accogliere un centinaio di profughi ucraini. Il piano, per ora congelato, prevederebbe il trasferimento dei migranti in un’altra struttura di accoglienza, nel levante cittadino.

La consigliera di minoranza Cristina Lodi, oltre a sottolineare lo stato di degrado in cui versa l’ex ostello, ha chiesto alla giunta se sia vero che il Comune è intenzionato a vendere l’immobile e se sia stato accantonato un progetto di riqualificazione e trasformazione a uso associativo presentato anni fa da alcune realtà del quartiere.

“In queste settimane – ha detto Piciocchi – ho eseguito diversi sopralluoghi, parlato con insegnanti, genitori e associazioni, è vero che c’è un progetto ma lo definirei più un’idea, non c’è un piano di sostenibilità economica e se il Comune investe dei soldi per la ristrutturazione questa poi deve portare a qualcosa di gestibile”.

Il vicesindaco ha ricordato che “il Puc impone che l’ostello abbia una destinazione di servizi, anche se dovesse essere acquistato da un privato dovrebbe essere rispettata l’indicazione del Puc”. Nello stesso edificio, oggi, si trova anche una scuola d’infanzia.

Infine Piciocchi ha dichiarato: “A me piacerebbe provare a fare in modo che l’ex ostello torni a fare l’ostello, a Genova manca un vero ostello della gioventù e in quel luogo, al Righi, una struttura ricettiva del genere avrebbe potenzialità anche visto il piano di riqualificazione dei forti e l’ampia gamma di attività sportive che lì saranno praticate”.

Cristina Lodi ha commentato: “Dopo 8 anni di giunta Bucci sulla situazione dell’ex ostello di Oregina si è punto e a capo l’assessore al bilancio da una parte dice che sta avviando uno studio per capire come realizzare a spese dei privati un nuovo ostello, spesso annunciato ma mai realizzato, partendo dalla struttura presente a Oregina, mantenendo in sé l’asilo e gli spazi gestiti dalle associazioni sportive e culturali. Dall’altra, tiene aperta la possibilità da parte delle associazioni di portare avanti i loro progetti piano per piano, già però mettendo le mani avanti dicendo che manca a oggi la sostenibilità economica dei progetti”.

“Al posto della realizzazione della funivia del Lagaccio, il Comune poteva investire all’interno del progetto anche di riqualificazione tutta dell’area intorno ai forti almeno 10 milioni di euro per ristrutturare l’ex ostello di Oregina, restituirlo alle associazioni a cui chiedere, come si chiede sempre e solo alle associazioni di volontariato, poche spese, e quindi ridando servizi, spazi e dignità a un luogo importante per il quartiere”, conclude.