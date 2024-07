Ospedale di Arenzano, Asl3 risponde: “Apparecchiatura in arrivo, prestazioni assicurate al Micone e a Struppa”

Genova. “In relazione a quanto riportato nell’articolo di Genova 24 in merito al tomografo dell’Ospedale La Colletta di Arenzano, Asl3 comunica che la sostituzione del tomografo settoriale Escan è già prevista nel piano di ammodernamento e sostituzione del Parco Tecnologa di ASL3 indipendentemente dalla donazione”.

Con queste parole Asl3 risponde al consigliere regionale Gianni Pastorino che aveva denunciato attraverso una nota stampa la mancanza di sostituzione del “tomografo Esaote E-Scan XQ dell’ospedale La Colletta di Arenzano, donato nel 2004 e ormai in stato di grave usura, è fuori uso da aprile 2023”.

“Disponendo l’Azienda di altre apparecchiature analoghe su territorio e ospedali – continua la nota di Asl3 – gli esami vengono garantiti in particolare presso la sede dell’Ospedale Micone di Sestri Ponente e la Casa della salute di Struppa. Purtroppo l’ipotesi di donazione, per la quale era stata istruita la relativa pratica, non è più percorribile per cause indipendenti da ASL3”