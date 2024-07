Genova. Sono stati 555 i partecipanti alla decima tappa – quella “extra” – di Orientamenti Summer nella sala Maestrale dei magazzini del Cotone di Genova.

L’evento è stato creato dalla Regione Liguria per sostenere i giovani studenti e i loro genitori nella scelta del percorso formativo post scuole medie. Per farlo vengono fornite una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull’offerta scolastica e sul mondo del lavoro per arrivare a una decisione consapevole.

Quella odierna è stata una replica di quanto proposto il primo luglio nello stesso luogo. Per far fronte all’altissimo numero di adesioni, erano state oltre mille quelle alla prima tappa nel capoluogo, è stata infatti organizzata una seconda data che ha riscontrato altrettanto successo. Per la stessa ragione, sul territorio savonese, verrà proposta una seconda tappa extra, l’undicesima del tour, a Varazze lunedì 22 luglio alle ore 18 presso la biblioteca civica Eugenio Montale. In totale, nelle dieci tappe andate in scena fino a oggi sono stati superati i 3000 partecipanti.

A organizzare l’appuntamento e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola che afferma: “Un grandissimo successo con una sala nuovamente piena di studenti e genitori entusiasti. Nella sola Genova abbiamo coinvolto oltre 1500 persone dando loro tutto ciò che serve per arrivare a una scelta consapevole del percorso formativo post scuole medie. Il successo di questa edizione di Orientamenti Summer non si ferma qui. Faremo infatti una seconda tappa extra nel savonese a Varazze per andare incontro al grande numero di richieste di partecipazione che continuano ad arrivare. Questo è il frutto di un lavoro attento, capillare su tutto il territorio ligure e soprattutto utile per i ragazzi. Il nostro obiettivo è quello di essere per loro un punto di riferimento costante durante tutto il corso dell’anno. Orientamenti è un grande contenitore che arricchiamo sempre di più evento dopo evento partendo dai giovani e dagli spunti che ci offrono per migliorare e aiutarli concretamente”.

“Oggi possiamo veramente toccare con mano il successo dell’iniziativa – commenta l’assessore alla Scuola e all’Università Simona Ferro. – I numeri che registriamo in questo speciale ‘bis’ a Genova, infatti, testimoniano la riuscita di un format ormai consolidato che ha saputo fare presa sulle fasce più giovani della popolazione. Orientamenti è diventato un punto di riferimento per migliaia di famiglie liguri ed è riuscito a esserlo anche in estate grazie alle tappe organizzate su tutto il territorio nei mesi di giugno e luglio. Siamo felici che i nostri ragazzi abbiano colto ancora una volta la preziosa opportunità di confrontarsi su importanti temi e scelte riguardanti il loro futuro scolastico, formativo e lavorativo. Il Festival Orientamenti li aspetta a Genova a novembre e siamo certi che anche quest’anno registreremo un numero altissimo di adesioni”.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per la tappa di Orientamenti Summer a Varazze prevista per lunedì 22 luglio, alle ore 18, presso la biblioteca civica Eugenio Montale.