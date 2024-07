Genova. Sono state oltre 1000 le richieste di partecipazione alla tappa genovese del tour Orientamenti Summer tanto che la Regione ha deciso di aggiungere una data extra, il 15 luglio, per poter soddisfare tutte le esigenze.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Formazione e Orientamento, Marco Scajola che, oggi, lunedì 1 luglio, ha partecipato all’incontro con gli studenti e le loro famiglie nella Sala Maestrale dei Magazzini del Cotone.

“Il fatto stesso che ci siano state così tante richieste e il fatto che oggi abbiamo praticamente riempito al limite del consentito la più grande sala dei magazzini del Cotone dà già il metro di quanto Orientamenti Summer si confermi come un successo – dice l’assessore Scajola – per questo abbiamo voluto rispondere alle esigenze dei ragazzi e delle famiglie e fissare una nuova data, il 15 luglio, sempre a Genova, che si aggiunge alle nove già in programma quest’estate”.

“Il messaggio che lanciamo oggi è che esistono strumenti a disposizione di chi, quest’estate, mi riferisco ai ragazzi e alle ragazze delle scuole medie, dovrà decidere che indirizzo dare al proprio futuro – continua l’assessore alla Formazione Marco Scajola – noi diamo la possibilità di incontrare chi si occupa di educazione e di istruzione ma anche psicologi per dare sia un quadro generale dell’offerta formativa superiore sia di quelli che possono essere i metodi per superare le difficoltà nella scelta”.

“Orientamenti non è più solo un salone ma è un festival che dura tutto l’anno con incontri, webinar, laboratori dedicati a studenti ma anche alle famiglie – conclude Scajola – e quello che mi preme di ricordare è che come Regione Liguria non esistono scuole di serie A e scuole di serie B, ogni istituto, ogni realtà, ogni percorso, può avere le caratteristiche più adatte per uno studente piuttosto che per un altro”.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso oggi durante l’incontro di Orientamenti Summer e tutti gli altri appuntamenti del festival Orientamenti. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe: Busalla, 4 luglio – Sestri Levante, 8 luglio – La Spezia, 11 luglio – Calizzano. E appunto la nuova data genovese del 15 luglio.

Ai Magazzini del Cotone moltissimi studenti, nonostante il periodo pienamente estivo, non sono voluti mancare. “Non vogliamo stressare i ragazzi che hanno appena iniziato le loro vacanze – dice l’assessora alle Politiche dei Giovani della Regione Liguria, Simona Ferro – ma cerchiamo, in modo non pesante, di dare loro alcuni piccoli suggerimenti per orientare una scelta importante, e inoltre cerchiamo di creare un piano di dialogo con i loro genitori perché sappiamo che a volte la scelta della scuola superiore può essere motivo di forti attriti”.

Alla tappa genovese di Orientamenti Summer ha voluto partecipare per un saluto anche il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana: “Questo è un momento di crescita fondamentale per i ragazzi – ha ricordato – per questo abbiamo fatto in modo di organizzare questi incontri in maniera capillare sul territorio della Liguria, sia nei capoluoghi di provincia sia nell’entroterra perché è giusto non lasciare nessuno indietro quando si parla di formazione e futuro dei giovani”.

Ai Magazzini del Cotone per Orientamenti Summer anche il Comune di Genova, con l’assessora alle Politiche giovanili Francesca Corso: “Crediamo molto in Orientamenti e per questo siamo qui per presentare l’iniziativa legata alla terza edizione del Genova Global Goals Award, con una call for ideas rivolta alla GenZ, comprendente scuole di ogni ordine e grado, affinché i giovani genovesi ci aiutino a pensare una città smart, la Genova del futuro”.