Busalla, oltre 170 partecipanti alla tappa di Orientamenti Summer

Busalla. Oltre 170 partecipanti hanno animato la sesta tappa di Orientamenti Summer nella sede comunale di Busalla, la terza dedicata alle aree interne dopo quelle di Pieve di Teco, nell’imperiese e Brugnato, nello spezzino.

L’evento, creato dalla Regione Liguria per sostenere i ragazzi nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha fornito una serie di informazioni utili, dalle attitudini personali al focus sull’offerta scolastica e sul mondo del lavoro, per arrivare a una decisione consapevole.

L’iniziativa nel suo complesso ha superato le 2.300 iscrizioni suddivise nelle nove tappe a cui se ne aggiungerà una extra, dovuta all’elevato numero di richieste di partecipazione, il 15 luglio ai magazzini del Cotone di Genova.

A organizzare l’appuntamento in valle Scrivia e il tour ligure l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola: “Abbiamo voluto fortemente ampliare il tour di Orientamenti Summer anche all’entroterra e i risultati ottenuti, fino a oggi, ci stanno dando ragione – ha detto l’assessore – A Busalla abbiamo avuto 170 partecipanti, tra genitori e figli, interessati alla nostra proposta per una scelta formativa consapevole. Nel definire la strategia regionale per le aree interne, come assessorato alla Formazione, avevamo preso l’impegno di organizzare grandi eventi e ritengo che quello odierno lo sia, certamente, stato. L’obiettivo è quello di garantire a chi abita nel nostro meraviglioso entroterra le stesse possibilità di chi vive sulla costa”.

Anche nella tappa di Busalla l’attività di orientamento per i ragazzi delle scuole medie è stata anticipata da quella dedicata alla scelta universitaria in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova: “L’Università di Genova propone incontri con le studentesse e gli studenti che vogliono orientarsi alla scelta universitaria – spiega Giulia Pellegri, delegata del Rettore per l’orientamento – informarsi sull’offerta formativa, sulle sedi, sui servizi, sui corsi del Mare e sulle novità. Giocando con “OrientApp” e “Scegli UniGe”, su prenotazione, per alcune tappe di Orientamenti Summer, si scoprono i corsi di laurea dell’Università di Genova e i servizi di Orientamento dedicati alle future matricole. L’orientamento dell’Università di Genova si allinea alle direttive nazionali e internazionali, sui principi del life long Learning applicandoli, anche a livello PNRR, nei corsi di transizione scuola-università”.

Studenti e genitori potranno trovare sul sito di riferimento: www.orientamenti.regione.liguria.it materiale utile per approfondire quanto discusso durante l’incontro. Al medesimo indirizzo è possibile prenotarsi per le prossime tappe di Orientamenti Summer a partire da quella di Sestri Levante prevista per giovedì 4 luglio, alle ore 18, presso palazzo Fascie Rossi. Questo l’elenco completo degli appuntamenti: 4 luglio – Sestri Levante, 8 luglio – La Spezia, 11 luglio – Calizzano, 15 luglio – Genova.