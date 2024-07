Oniricon: tutto pronto per il debutto dello spettacolo estivo del Teatro della Tosse

Genova. Dal 4 al 28 luglio, al parco storico Villa Duchessa di Galliera, tutte le sere eccetto il lunedì, Oniricon – Sogni che camminano nel bosco, la nuova produzione di teatro immersivo con la regia di Emanuele Conte, che torna a dirigere la compagnia del Teatro della Tosse negli spazi del parco storico di Villa Duchessa di Galliera portando in scena 12 attori. Torna anche l’aperitivo nel parco, aperto a tutti, non solo a chi ha comprato il biglietto dello spettacolo.

Oniricon è uno spettacolo ispirato al mondo del sogno, un mondo che ricorda il teatro da molto vicino, con la sua dimensione inafferrabile e immensa, misteriosa e antica, perfetta per gli scenari naturali del parco e i suoi percorsi magici alla scoperta di angoli sempre nuovi. Si rinnova così la magia che solo il Teatro della Tosse sa creare in un luogo meraviglioso, in cui vista, udito e olfatto sono continuamente sollecitati.

Omero, Virgilio, Shakespeare, Shelley, Borges, Kavafis, moltissimi sono stati gli autori che si sono avventurati nella direzione dell’onirico come in un mondo altro, dove l’anima si libera del corpo, dove tutto è possibile, salvifico come terribile, spesso inspiegabile.

E proprio come nell’animo umano in sogno si creano infiniti mondi, nel bosco prenderà vita una epifania di scene, personaggi, luoghi in cui realtà e immaginazione, passato e presente si scambiano il passo, creando ogni volta una storia nuova.

Un itinerario sorprendente tra miti, visioni, leggende, incubi e speranze, in cui cancellare il confine tra chi sogna e chi è sognato, tra autori e personaggi, tra spettatori e attori.

Gli attori: Alessandro Bergallo (Il sonnambulo); Enrico Campanati (Don Chisciotte) , Francesco D’Agostino (Sancho Panza); Susanna Gozzetti (Penelope); Ludovica Baiardi, Antonella Loliva, Marco Rivolta, Matteo Traverso (Sogni in Poesia); Alma Poli (Danae); Mariella Speranza (Mary Schellenstein); Graziano Sirressi, Marco Taddei (Sogni da sogno).

In occasione della recente riapertura del Museo di S.Agostino sarà attiva una speciale convenzione che prevede riduzioni reciproche sul biglietti di ingresso allo spettacolo e al Museo.

Questo accordo nasce, oltre che dal rapporto di collaborazione che ci unisce da molti anni, da un curioso collegamento storico che lega proprio il Parco di Villa Duchessa di Galliera ad uno dei capolavori della collezione del Museo.

“Nei rinnovati spazi allestiti nella chiesa di Sant’Agostino, fulcro dell’esposizione è il capolavoro di Giovanni Pisano, l’elevatio animae di Margherita di Brabante – commenta Raffaella Besta, direttrice dei Musei d’Arte Antica del Comune di Genova – opera che ha vissuto una parte della sua articolata biografia nel Parco di Villa Duchessa di Galliera a Voltri. Prima di essere riscoperto da Santo Varni negli anni Settanta del XIX secolo, per circa un cinquantennio il gruppo scultoreo è infatti stato usato come decoro del giardino della villa. Siamo quindi particolarmente felici di avere attivato questa convenzione, iniziativa che rinsalda i legami del Museo di Sant’Agostino con il Teatro della Tosse e il territorio”.

L’APERITIVO NEL PARCO

Una grande area all’interno del giardino all’italiana della Villa solo nelle sere di spettacolo per accogliere visitatori e spettatori con musica, aperitivi e la possibilità di cenare con il contributo di Coop Liguria che per il secondo anno sostiene l’iniziativa.

Il servizio sarà attivo nei giorni di spettacolo a partire dalle ore 19 per tutti i visitatori del parco e sarà curato da Camugin, Thai Sensation Food, D P Catering Beverage Service, Caligo Catering.

INFO E BIGLIETTERIA

Ingresso a piccoli gruppi ogni 15 minuti, a partire dalle ore 20. Il Teatro chiede puntualità rispetto all’orario di ingresso acquistato. È consigliabile prenotare o acquistare i biglietti su teatrodellatosse.it. Si consigliano calzature comode, adatte al cammino.

Biglietti: intero euro 18; over 65 euro 15; under 28 euro 13; under 14 euro 10; Residenti Municipio VII Ponente euro 14. Socio Coop+1 persona biglietto ridotto euro 13 per le repliche dal 4 al 17 luglio; biglietto ridotto euro 15 per le repliche dal 18 al 28 luglio.

Convenzione Musei: con il biglietto del Museo di Sant’Agostino biglietto ridotto a 14 euro. Viceversa, presentando il biglietto dello spettacolo, biglietto ridotto per l’ingresso al Museo di Sant’Agostino.

La biglietteria del Teatro della Tosse risponde dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 20.00 al n. 0102470793.

La biglietteria nel Parco di Villa Duchessa di Galliera è aperta nelle sere di spettacolo dalle ore 19.00