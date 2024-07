Oltre 50 gradi nello stabilimento di Fincantieri: sindacati annunciano il “turno anti caldo”

Genova. Sotto le lamiere del cantiere le temperature arrivano a toccare anche i 50 gradi, rendendo impossibile e insicuro fare lavori pesanti. Per questo motivo, presso lo stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso è scattato il “turno anti caldo”.

La rappresentanza sindacale unitaria aziendale ha infatti informato che “gli operai dei reparti impegnati all’aperto, circa 400 unità, effettueranno l’orario su un solo turno dalle 6 alle 13:30”.

In particolare per quanti stanno lavorando sul primo troncone della nuova nave oceanografica della Marina Militare che viene allestito sul piazzale sotto strutture mobili con scarsa ventilazione. La nuova nave idro-oceanografica maggiore (N.I.O.M) sostituirà la prima nave idro-oceanografica progettata e costruita in Italia, quella intitolata all’ammiraglio Giovan Battista Magnaghi.