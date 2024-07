Olimpiadi 2024 di Parigi. Brutta notizia per la Nazionale Italiana di nuoto e anche per la città di Genova: Alberto Razzetti, nuotatore genovese, non è riuscito ad ottenere la medaglia nella 200m farfalla.

A trionfare il campione francese Leon Marchand, non alla prima medaglia d’oro in questo torneo olimpico. Completano il podio Kristóf Milák e Ilya Kharun. Per Razzetti tanta delusione per aver conquistato la finale e poi collezionato un ottavo posto su otto.