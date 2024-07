Genova. Cresce l’attesa per la nuova edizione dell’Oktoberfest di Genova, la manifestazione che dal 2005 porta nel capoluogo ligure l’atmosfera e la tradizione bavarese e che quest’anno si terrà da giovedì 5 a domenica 22 settembre in Piazza della Vittoria.

In vista della 14ª edizione dell’evento, la Birreria Hofbräuhaus di Genova, organizzatrice della manifestazione, ha aperto le preselezioni del personale che andrà a comporre lo staff di Oktoberfest Genova 2024: sono circa un centinaio le posizioni di lavoro aperte come portabirre, spillatori, sparecchiatori e allestitori.

La manifestazione genovese è la prima e l’unica ufficialmente riconosciuta dalle autorità bavaresi al di fuori dei confini di Monaco.

«L’evento negli ultimi anni ha riunito oltre 100mila visitatori – dichiara l’organizzatore Alessio Balbi – La birra servita al nostro Oktoberfest è delle HB, la Hofbräu München, l’unica birra di Monaco di proprietà al 100% dello Stato di Baviera, un’autentica perla bavarese. Lavorare al nostro evento è un’esperienza molto ambita da ragazzi e ragazze genovesi e non, oltre a essere molto formativa per il nostro settore. La selezione del personale è uno dei primi passi fondamentali di avvicinamento alla manifestazione».

Pere sono gradite eventuali esperienze pregresse nel settore. È richiesta inoltre la disponibilità per tutta la durata dell’evento, oltre a serietà, entusiasmo e volontà. Perdisponibile al link https://www.oktoberfestgenova.com/lavora_con_noi/ . Le persone scelte verranno contattate via e-mail e chiamate per le selezioni in presenza.