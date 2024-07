Corruzione, l’ad di Gnv Catani ai pm: “L’occupazione abusiva di Spinelli l’ho vista dalle finestre, la vedevano tutti”

Genova. I viaggi a Montecarlo di Aldo Spinelli e Paolo Emilio Signorini? “E’ una cosa che avevo sentito dire nell’ambito di incontri con altri terminalisti. Ma si trattava di voci. Non so di specifici fatti corruttivi”. A dirlo è stato Matteo Catani, amministratore delegato di Grandi Navi Veloci, durante la sua audizione come testimone nell’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Catani è stato sentito in particolare in merito all’occupazione abusiva dell’area ex Carbonile di Levante da parte di Spinelli, prima che quest’ultima gli venisse assegnata. Su quell’area, di circa 14mila mq, Stazioni marittime aveva presentato istanza di concessione “anche nell’interesse del traffico sviluppato da Gnv” ha spiegato Catani che per questo si era interessato alla pratica.

Ma “dopo la presentazione dell’istanza non ho ricevuto riscontri fino a quando, in quanto membro della Commissione Consultiva dell’autorità di sistema portuale, ho ricevuto bozza della delibera che assegnava a Spinelli l’area”.

E’ stato proprio Catani, come hanno raccontato anche Aponte e Lavarello, a raccontare al fondatore di Msc dell’occupazione abusiva in corso: “L’occupazione dell’area da parte di Spinelli – ha detto ai pm il numero uno di Gnv – l‘ho vista dalle finestre dei miei uffici. Lo dissi ad Aponte. Non lo dissi all’Autorità portuale perché era in corso la procedura di assegnazione e decisi di non farlo. L’occupazione era percepibile da tutti anche perché era visibile dalla strada”.

Catani comunicò quanto stava accadendo anche al manager Alfonso Lavarello. “Mi ricordo anche che suggerii che si poteva verificare l’area con Google earth“.