Nuovo supermercato a Sestri Ponente: l’apertura a fine luglio

Genova. Il prossimo 31 luglio, in via Pier Domenico Da Bissone, a Sestri Ponente, aprirà un nuovo supermercato della catena iN’s: quasi 600 metri quadrati di superficie di vendita attrezzati con un parcheggio privato che conta 38 posti coperti e 11 scoperti.

A darne notizia in una nota stampa la stessa iN’s, che annuncia un rafforzamento aziendale nell’area del Nord d’Italia e in tutto il paese, Genova e Milano in particolare: “Il supermercato si distingue per l’uso di energia rinnovabile negli impianti di condizionamento”, come si legge nel comunicato stampa.

Il popoloso quartiere di Sestri Ponente, quindi, vede iniziare a concretizzarsi il suo futuro assetto commerciale: oltre al nuovo iN’s di prossima apertura, infatti, in fase di cantiere c’è la nuova Esselunga di via Albareto, area Ex Cognetex, (anche se su tutta l’operazione è calata l’ombra dell’inchiesta sulla corruzione della procura genovese) mentre è in fase di progettazione esecutiva la nuova Coop che sorgerà nell’area Ex Esaote. Ad oggi, quindi, sono previsti almeno 6mila metri quadri di nuove strutture di vendita dedicata alla grande distribuzione