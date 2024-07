Nuovo crematorio di Staglieno, i comitati: “Perché vi ostinate ad andare avanti?”

Genova. Ieri è andata in scena a Palazzo Tursi la commissione comunale per trattare il progetto del nuovo forno crematorio di Staglieno, richiesta e attesa da oltre un anno. Tra gli auditi della Rete genovese dei comitati erano presenti il Comitato Cittadini Banchelle, il Comitato per la difesa dei forti e delle mura di Genova, il Comitato di Via Vecchia e Strade Limitrofe, il Circolo Nuova Ecologia, Italia Nostra e Isde Medici per l’Ambiente.

“Il grande assente, come sempre, l’assessore all’ambiente Matteo Campora e anche l’assessore ai servizi cimiteriali, Marta Brusoni, era assente – denunciano i comitati -. Era presente in loro sostituzione il vicesindaco e assessore al bilancio Pietro Picciocchi, apparentemente resosi disponibile a rispondere alle domande dei consiglieri presenti e degli auditi. Numerosi gli interventi, tra cui anche quello del difensore civico della Liguria, che ha messo in evidenza le criticità del progetto, la necessità di sottoporlo a Vas e il rischio elevato per la salute pubblica”.

“Da tutti gli interventi – spiega la Rete genovese – è emerso che non c’è alcuna necessità di un secondo forno crematorio, né a Genova e né in Liguria, come supportato anche dallo stesso piano di coordinamento regionale sui crematori, uscito tatticamente solo dopo che il cantiere era già iniziato, quindi non valido per i progetti già autorizzati. Il presidente del Municipio dove sorgerà l’impianto, Maurizio Uremassi, come Ponzio Pilato, non prende posizione, perché, a suo dire, il progetto era già presente quando lui è stato eletto; però ci tiene talmente tanto alla salute dei cittadini, che si preoccuperà di far monitorare le emissioni quando l’impianto sarà in funzione, peraltro in una zona già con tante servitù inquinanti”.

“La domanda unanime è stata: perché? Perché vi ostinate ad andare avanti? Già a gennaio erano noti i risultati del piano di coordinamento, e l’amministrazione si è affrettata ad aggiudicare la gara. Nell’interesse di chi? Non certo dei cittadini, che avranno un secondo inutile crematorio, per di più con emissioni pure superiori a quello esistente gestito dalla Socrem, ente morale, che in quanto tale opera attivamente nel sociale sul territorio. Siete curiosi di sapere cosa ha risposto l’assessore Piciocchi? Anche noi! Tra uno sbadiglio e una chiacchiera, l’unico assessore referente in sala non ha risposto a nulla e la seduta è stata aggiornata al 24 luglio ore 9, sempre che la commissione sia convocata e sempre che ci sia qualche referente presente, in grado di rispondere alle nostre scomode domande”, concludono i comitati.