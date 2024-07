Nuovo Cinema Maddalena, giovedì sera film e incontro con il regista Daniele Gaglianone

Genova. Ha inaugurato con un tutto esaurito e molti applausi la rassegna del Nuovo Cinema Maddalena che quest’anno si terrà ogni giovedì sera di luglio e settembre ad ingresso libero fino a esaurimento posti nel Chiostro della Chiesa della Maddalena (piazza della Maddalena 11) nel cuore del centro storico di Genova.

Quest’anno il filo conduttore che lega tutte le proiezioni è l’incontro tra culture del mondo. Tra gli otto appuntamenti che vedranno la partecipazione di film dai diversi continenti ce n’è uno tutto italiano. Giovedì 11 luglio alle ore 21 il pubblico potrà incontrare il regista Daniele Gaglianone che presenterà il suo film La mia classe presentato al 70° Festival di Venezia e che vede come protagonista Valerio Mastandrea.

Tutti i film sono presentati da Cristiano Palozzi, regista e direttore del Genova Film Festival che in questo caso dialogherà con Gaglianone e il pubblico.

IL FILM

LA MIA CLASSE di Daniele Gaglianone (Italia, 2013, 92′)

Un attore impersona un maestro che dà lezioni di italiano ad una classe di stranieri che mettono in scena se stessi. Sono extracomunitari che vogliono imparare l’italiano, per avere il permesso di soggiorno, per integrarsi, per vivere in Italia. Arrivano da diversi luoghi del mondo e ciascuno porta in classe il proprio mondo. Ma durante le riprese accade un fatto per cui la realtà prende il sopravvento. Il regista dà lo ‘stop’, ma l’intera troupe entra in campo: ora tutti diventano attori di un’unica vera storia, in un unico film di ‘vera finzione’: “La mia classe”. Prodotto da Gianluca Arcopinto e distribuito da Pablo Film.

DANIELE GAGLIANONE

Nato ad Ancona nel 1966, del 2000 è l’esordio nel lungometraggio con I nostri anni, (festival di Cannes 2001). Nemmeno il destino è del 2004 (Tiger Award al Festival di

Rotterdam nel 2005). Del 2008 è il documentario Rata nece biti – la guerra non ci sarà (David di Donatello 2009). Pietro, terzo lungo di finzione, è in concorso al Festival di Locarno 2010. Nel 2011 presenta Ruggine alle Giornate degli Autori del Festival di Venezia così come La mia classe, nel 2013. Del 2014 è il documentario Qui, sulla lotta no tav in Val Susa. Del 2018 è il doc Dove bisogna stare e del 2021 il doc Il tempo rimasto. Nel 2022 presenta alle Giornate degli Autori di Venezia il doc Se fate i bravi, realizzato insieme a Stefano Collizzolli.

L’evento è organizzato dall’Associazione Casa della Maddalena e Arteprima Factory in collaborazione con il Genova Film Festival.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ampia cornice delle attività promosse dal Comune di Genova per la valorizzazione del centro storico.

L’Associazione Casa della Maddalena è un’organizzazione di volontariato che opera nel centro storico di Genova sulla scia del carisma dei Padri Somaschi. Tra i tanti obiettivi, si pone quello di creare un presidio contro il degrado e favorire l’accoglienza e l’integrazione organizzando eventi culturali e ricreativi accanto alle diverse iniziative e attività che animano la Casa della Maddalena e i suoi ospiti.

Gli appuntamenti:

luglio, giovedì ore 21

4 Luglio L’OSPITE INATTESO di Tom McCarthy

11 Luglio LA MIA CLASSE di Daniele Gaglianone (incontro con il regista)

18 Luglio MIRACOLO A LE HAVRE di Aki Kaurismäki

25 Luglio IN QUESTO MONDO LIBERO di Ken Loach

settembre, giovedì ore 20,30

5 Settembre CORTI SENZA CONFINI (rassegna di cortometraggi)

12 Settembre IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau

19 Settembre NEZOUH – IL BUCO NEL CIELO di Soudade Kaadan

26 Settembre IL FUTURO SIAMO NOI di Gilles de Maistre

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.