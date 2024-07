Genova. “Il modello deve essere quello della rigenerazione urbana, del costruire sul già costruito. Dobbiamo dimenticarci del nuovo cemento”. È secco Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio, nel parlare dell’apertura di nuovi supermercati in città.

Critiche espresse già in numerose occasioni, ribadite nel corso di una cerimonia in cui è proprio il commercio di vicinato il protagonista: la consegna delle targhe alle ultime imprese entrate a far parte dell’albo delle botteghe storiche.

Impossibile, in un’occasione in cui si celebra l’importanza dei negozi di quartiere e il loro ruolo di baluardo della tipicità genovese, non andare con il pensiero all’apertura di un nuovo Carrefour in piazza delle Erbe (250 metri quadrati nello spazio un tempo occupato da una storica pizzeria della movida), in una zona in cui, nel raggio di poche centinaia di metri, esistono altri 10 supermercati. E al via libera dato alla realizzazione di un nuovo punto vendita Esselunga a Sestri Ponente, nell’area ex Cognetex. E, ancora, al progetto del distretto commerciale nell’area del Waterfront, che per Ascom Confcommercio rischia di diventare “una nuova Fiumara”.

Il caso “scuola”: Sampierdarena e la Fiumara

Per Cavo, che non ha mai nascosto la posizione estremamente critica verso la strategia del Comune (e anche della Regione), è proprio Sampierdarena il manifesto delle conseguenze di questa politica: “È uno scandalo dopo l’apertura della Fiumara. Il commercio è stato messo in ginocchio, e non vorremmo che con l’apertura della nuova grande rivendita non solo food anche Sestri Ponente seguisse lo stesso destino, così come i quartieri limitrofi. Sono strutture killer per molti quartieri, non si può capire il danno che si andrà a generare attraverso lo spostamento dei flussi”.

“Non è un modello sostenibile – conclude Cavo – Dobbiamo ristrutturare la nostra città valorizzando uno straordinario centro commerciale all’aperto, il centro storico ma non solo, visto che la nostra è una città policentrica. Le nuove aperture da grande distribuzione organizzata non sono in linea con la nostra storia e la nostra tradizione, crediamo nel commercio di vicinato e nella sostenibilità presente e futura di queste città”.

“L’offerta delle piccole imprese sotto casa garantisce a tutti la qualità del prodotto e la vita dei nostri centri, con l’illuminazione, le vetrine accese, il presidio anche sociale – aggiunge il segretario generale della Camera di Commercio, Maurizio Caviglia – Basti ricordare che quando abbiamo fatto la nostra campagna l’abbiamo chiamata ‘compra sotto casa’, da qui si capisce l’importanza che diamo al piccolo commercio e ai negozi di vicinato”.

Bordilli: “Sui supermercati Genova al di sotto della media nazionale”

L’assessora comunale al Commercio Paola Bordilli, dal canto suo, ha gettato acqua sul fuoco delle polemiche già in consiglio comunale. In risposta a un’interrogazione del consigliere Fabio Ceraudo relativa alle ripercussioni dovute all’apertura di molti supermercati sul tessuto economico cittadino, ha chiarito che “Genova è ben sotto la media nazionale, con il 54% di superficie occupata (dai supermercati, ndr) rispetto al 74% in Italia e all’81% a Milano. Riguardo piazza delle Erbe – ha proseguito – ribadisco che ciò che verrà aperto non è un supermercato. Oggi stiamo applicando fedelmente i vincoli per le nuove realtà che aprono nei centri storici, che la normativa attuale ci impone”.

Il riferimento è alla metratura del nuovo Carrefour, inferiore ai 250 metri e dunque agli standard minimi di un market. Per i detrattori il concetto alla base però non cambia: lo spazio è stato destinato alla grande distribuzione, e poco importa che la metratura sia ridotta e formalmente non possa essere identificato come supermercato. Nella memoria d’altronde è ancora fresca l’apertura di un punto vendita Conad nell’ex mercato del pesce, in piazza Cavour. A chi le ha chiesto, in occasione della cerimonia di consegna delle targhe alle nuove botteghe storiche, un commento sulla concorrenza rappresentata dalla grande distribuzione, Bordilli ha risposto concisamente che “resistono grazie alla loro storia e ai servizi che hanno colto diventare sempre più fondamentali come clientela”.