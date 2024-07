Nuovi riempimenti nel porto a Pegli, Filippo Bruzzone: “Non si possono fare, il Comune chiarisca”

Genova. Continua a far discutere la notizia lanciata da Genova24 sulla modifica progettuale per gli ultimi lavori sulla fascia di rispetto di Pra’ dovuta alla necessità di lasciare spazio ai nuovi riempimenti in testa al sesto modulo, come anticipato su queste pagine nei mesi scorsi.

Dopo la “sollevazione” del Comitato Pegli Bene Comune, anche il consigliere comunale Filippo Bruzzone (Lista RossoVerdi) torna sull’argomento annunciando battaglia in Sala Rossa: “Depositeremo un articolo 54 per chiedere chiarimenti alla giunta su che interlocuzioni che ha avuto il comune per questi progetti e le relative modifiche. Nuovi riempimenti sono impossibili, dal punto di vista politico e tecnico, visto che c’è un accordo sottoscritto più di vent’anni fa“.

“Il porto deve lavorare – continua Bruzzone – ma la prospettiva è che si vada verso la riduzione del suo impatto sulla popolazione, e non verso un nuovo allargamento. E poi mentre i progetti di tombamento vanno spediti, la popolazione sta ancora aspettando che il parco della Fascia di Rispetto apra, visto che è ancora chiuso. Sappiamo che ci sono criticità per le alberature e per la manutenzione, ma questo è un problema che deve risolvere la politica”.

Infine una battuta sulla richiesta di scissione di Pegli dal Comune di Genova, la provocazione lanciata dal comitato: “Una provocazione, appunto, che rivela il malessere che vivono le comunità dei territorio di ponente, una stanchezza insopportabile nel non trovare mai ascolto da parte delle istituzioni. Il messaggio è chiaro: gli amministratori pubblici devono fare gli interessi dei cittadini e se non sono capaci facciano altro“.

Sul tema intervengono anche Gianni Pastorino, Capogruppo in Consiglio Regionale di Linea Condivisa, e Alessio Boni, Consigliere del Municipio Ponente di Linea Condivisa, chiedono un cambio di rotta nelle decisioni politiche e portuali riguardanti il territorio.

“Comprendo e condivido la frustrazione dei residenti di Pegli e del Ponente – dichiara Gianni Pastorino – Da anni assistiamo a decisioni che, invece di valorizzare il nostro territorio, lo sacrificano per interessi portuali. È necessario un cambio di rotta che metta al centro le esigenze dei cittadini e la tutela ambientale. Il Ponente non può sempre pagare il prezzo più alto per le servitù. Noi siamo certamente favorevoli allo sviluppo della città, della nostra regione e allo sviluppo di posti di lavoro, ma questo deve avvenire con un processo di condivisione della popolazione mettendo al centro la tutela del territorio e il benessere delle persone. La cancellazione della piattaforma sul mare è solo l’ultimo esempio di una serie di interventi che penalizzano la nostra comunità. È fondamentale che le promesse fatte in passato vengano rispettate e che si avvii un dialogo costruttivo tra le istituzioni e i residenti. La realizzazione di infrastrutture deve avvenire con il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, non contro di essa”.

“Una delle compensazioni previste, già da diversi anni, era quella che doveva chiudere la fascia di rispetto di Pra’ – aggiunge Alessio Boni – Questa misura è stata cancellata dal progetto esecutivo in vista dei futuri riempimenti che interesseranno quella zona. Ora i temi principali sono due: il primo riguarda la questione dei cassoni. Noi, come Linea Condivisa, abbiamo sempre considerato i cassoni come un ‘cavallo di Troia’ per il territorio, in previsione dei futuri riempimenti. Le nuove informazioni confermano purtroppo le nostre previsioni di un anno e mezzo fa. Secondo punto, lo stesso territorio, le associazioni e i comitati hanno espresso più volte pubblicamente che non intendono più accettare nuovi riempimenti a favore di un porto che non ha ancora risolti il problema di convivenza con la città. Inoltre, è importante ricordare che buona parte della popolazione residente sta ancora aspettando le compensazioni dovute per la realizzazione del PSA ormai da decenni”.