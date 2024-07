Nuova diga, il Consiglio di Stato annulla la sentenza del Tar: “Legittimo l’affidamento dei lavori”

Genova. Ancora un colpo di scena per la nuova diga del porto di Genova, opera da un miliardo e 300 milioni di euro finanziata in parte coi soldi del piano complementare al Pnrr. Il Consiglio di Stato ha infatti annullato la sentenza del Tar che aveva bocciato l’affidamento del primo lotto dei lavori al consorzio PerGenova Breakwater guidato da WeBuild con Fincantieri al 25%, Fincosit 25% e Sidra 10%. La nuova sentenza fa venire meno il rischio di un maxi risarcimento.

“La regolarità dell’appalto è quindi certificata – commenta il viceministro Edoardo Rixi -. Una conferma sulla trasparenza e l’aderenza alle normative vigenti durante l’intero processo di assegnazione. Un duro colpo alle smanie degli avvoltoi di sinistra che sperano di rallentare o fermare le infrastrutture che il centrodestra al governo, in Liguria e a Roma, spinge per il benessere del Paese”.

“Le pronunce del Consiglio di Stato ci permettono di andare avanti sul lavoro della nuova diga in maniera serena, confidenti di rispettare tutti i termini previsti per la consegna dell’opera – dichiara Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione -. Voglio ringraziare per il fondamentale supporto in questa fase l’avvocato Luca Nuzzolo, dirigente del servizio Affari generali, gare e patrimonio dell’Autorità portuale di Genova e l’Avvocatura dello Stato rappresentata da Giuseppe Novaresi e Anna Maria Bonomo. Confortati da quanto espresso dal Consiglio di Stato andiamo avanti con ancora più slancio, le uniche preoccupazioni che restano saranno quelle di natura tecnica che ogni grande progetto porta con sé”.

Il ricorso sull’aggiudicazione era stato presentato da Eteria, il consorzio guidato dai gruppi Gavio e Caltagirone con la spagnola Acciona e Rcm costruzioni. E chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento del decreto di aggiudicazione emesso dal presidente dell’Autorità di sistema portuale e commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, all’epoca Paolo Emilio Signorini. La diga è stata assegnata con un’offerta di poco più di 843 milioni su base d’asta per la prima parte dei lavori di 928 milioni (Webuild ha fatto un ribasso del 9,4% contro l’8,01% di Eteria).

La decisione del Tar era arrivata dopo l’esame dei curriculum. Nei tre progetti presentati dalla cordata guidata da WeBuild è stato presentato il lavoro relativo alla realizzazione del Tuas Terminal Phase 1 – Singapore (gli altri sono la piattaforma del porto di Vado Ligure e il nuovo terminal container Zagreb Pier nel porto di Rijeka). Il Tar aveva accertato che per entità è il lavoro indicato da WeBuild più affine, più rilevante e dunque più significativo dal punto di vista tecnico della capacità di realizzare l’opera, ma aveva osservato che il lavoro a Singapore “non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del Rti WeBuild Sidra spa” e dunque “non può essere ritenuto significativo della sua capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico. Nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra spa” il lavoro “non soltanto è stato positivamente valutato, ma ha assunto nelle valutazioni del collegio degli esperti un’importanza determinante e decisiva”. Quel lavoro ha avuto come attore principale Dredging international che appartiene allo stesso gruppo di Sidra (Deme group), ma l’intervento è stato compiuto da Sidra.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, “il consorzio offerente WeBuild aveva inequivocabilmente riferito la realizzazione dell’opera maggiormente rilevante, il Tuos Terminal Phase 1 del porto di Singapore, alla Sidra, mandante del raggruppamento. In proposito, al fine di individuare il soggetto realizzatore dell’opera, era stata utilizzata l’espressione “Sidra s.p.a. attraverso Dredging International (DEME Group) – 51%”, richiamando dunque il collegamento esistente tra Sidra e la società Dredging International, a sua volta appartenente al gruppo Deme. Quest’ultima ha dunque svolto la quota maggioritaria (51%) del lavoro oggetto di dichiarazione, come si poteva evincere dalla pur stringata dichiarazione resa in gara, e risulta altresì essere socia di Sidra al 25% del capitale sociale (come allegato dalla parte appellante; il legame tra le sue società, comunque, parimenti poteva evincersi dalla dichiarazione resa in gara, che le nominava entrambe)”. Per i giudici del Consiglio di Stato il Tar “non ha tuttavia esaminato l’evidente significato di base che quella dichiarazione recava, sia laddove essa menzionava il collegamento tra Sidra e Dredging, sia laddove il know-how era riferito alla quota maggioritaria dei lavori svolti”.