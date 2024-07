Genova. “Non è vero che sulla diga abbiamo dei ritardi, siamo quattro anni in anticipo rispetto alla fine dei lavori della diga foranea”. Lo ha detto il sindaco di Genova, e commissario alla grande opera, oggi in consiglio comunale riferendosi all’interrogazione depositata il 27 giugno da Valentina Ghio e Andrea Orlando (Pd) in commissione Trasporti alla Camera e in cui hanno chiesto chiarimenti sui ritardi della grande opera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini.

“Due deputati liguri – ha detto Bucci nel corso del suo intervento in conclusione del voto in consiglio comunale sulla delibera che consentirà al Comune di riacquisire il palasport – hanno fatto un’interrogazione in parlamento sostenendo che il sindaco e commissario ha detto cose false sulla nuova diga, hanno affermato che siamo in ritardo quando invece siamo quattro anni in anticipo rispetto alla fine dei lavori, ritengo queste affermazioni offensive non solo per l’amministrazione ma per la città di Genova, io sono per il dibattito ma solo se è costruito su informazioni vere”.

“Sindaco, quereli l’Autorità portuale che ha fatto presente ai costruttori i ritardi sull’opera – ha commentato sempre in aula Simone D’Angelo, capogruppo del Pd – perché davvero non si capisce come sia possibile che ci siano quattro anni di anticipo”.

Una spiegazione plausibile per la dichiarazione può essere quella che il sindaco Bucci abbia considerato come “fine lavori” quella del vecchio cronoprogramma e del vecchio progetto della Diga, prima che si inserisse la possibilità di finanziare l’infrastruttura con i fondi del Pnrr. La vecchia scadenza era appunto il 2030.

L’interrogazione a Salvini di Orlando e Ghio era incentrata sulla richiesta di chiarezza sui tempi di consegna della nuova diga foranea di Genova: “Troppe incertezze e contraddizioni tra l’allarme lanciato dall’Autorità portuale sui ritardi, le richieste di extra costi del consorzio Genova Breakwater e le affermazioni del commissario e sindaco Marco Bucci sulla fine dei lavori”.

Nei giorni scorsi è stato affondato il secondo di 90 cassoni, in mare, davanti alla Lanterna. E sempre nei giorni scorsi è diventata di pubblico dominio la notizia di 180 milioni di euro di extra costi e una scarsa possibilità di rispettare il cronoprogramma e la consegna a novembre 2026″.