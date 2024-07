Genova. Nuova tegola sulla costruzione della nuova diga foranea nel porto di Genova: come riportato oggi dall’edizione genovese de La Repubblica gli uffici della Regione Liguria hanno stoppato il piano progettuale relativo al riempimento dei cassoni con materiale di risulta dei dragaggi o degli scavi di altre opere, come il tunnel subportuale.

Proprio all’indomani dell’annuncio da parte di Webuild dell’arrivo entro la fine del mese del terzo dei 90 cassoni che fungeranno da basamento per la nuova diga, lo stop tecnico impone non pochi dubbi sui tempi e sui costi dell’opera finanziata con oltre un miliardo dal fondo complementare al Pnrr.

L’idea progettuale era appunto quella di riempire i cassoni di calcestruzzo con materiale di scavo “a chilometro zero”, in una logica di presunta sostenibilità, ma la direzione dell’Area sviluppo e tutela del territorio ha prescritto il non utilizzo della risulta di demolizioni, come quelle del magazzino Csm già raso al suolo in zona Lanterna, e dragaggi (quasi 700mila metri cubi di fondale). Gli uffici della Regione Liguria hanno sostenuto che per muoversi in questa direzione sia necessaria l’assoggettabilità della valutazione ambientale nazionale e che non basti quindi la via regionale.

Sullo stesso punto – cioè l’uso del materiale di scavo per il riempimento dei cassoni della diga – erano arrivate, nei mesi scorsi, anche le osservazioni di comitati e ambientalisti.

Lo stop tecnico della Regione Liguria (area Sviluppo e tutela del territorio), se il consorzio PerGenova Breakwater (Webuild – Fincantieri – Fincosit) non troverà una soluzione, potrebbe costringere i costruttori a rifornirsi del materiale di riempimento con altre soluzioni che sarebbero, inevitabilmente, molto più onerose da un punto di vista economico e che richiederebbero molto più tempo per il reperimento.

A cascata maggiori costi ricadrebbero anche sul cantiere del tunnel subportuale perché Webuild dovrebbe trovare il modo di smaltire gli scavi che saranno effettuati nel corso del prossimo anno con una maxi talpa.

Il consorzio PerGenova Breakwater, nelle ultime comunicazioni corporate, ha stimato il completamento dell’opera entro novembre 2026. Entro fine 2024 è prevista la posa di altri 10 cassoni oltre al terzo che verrà posato a fine mese, arrivando a un totale di 12 da inizio lavori.