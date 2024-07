Nuova diga, la lettera aperta dei comitati liguri per spronare la Procura: “Vogliamo chiarezza sull’opera”

Genova. “E’ sotto gli occhi di tutti e, quindi, anche sotto i vostri occhi, che un fiume di milioni di euro di denaro pubblico si sta versando nell’appalto per la realizzazione della Nuova Diga Foranea del Porto di Genova, della quale beneficeranno, in particolare, alcuni attuali concessionari, dei quali uno indagato per altri fatti”.

Inizia così la lettera aperta divulgata questa mattina dalla Rete ligure dei Comitati, indirizzata alla Procura di Genova e al rettore della Università degli Studi di Genova per denunciare, ancora una volta, quelle che vengono considerate “anomalie” all’interno del progetto e dei cantieri della nuova diga di Genova e chiedere quindi un intervento.

“Sottolineiamo che su aspetti relativi all’appalto della Nuova Diga avete già ricevuto esposti/denunce e che il Tar Liguria ha accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione, in particolare, per la mancanza della dimostrazione della capacità di progettare e realizzare la Diga in capo all’attuale appaltatore – e poi – Anac ha evidenziato ulteriori motivi di illegittimità della procedura“.

Ma non solo: “La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS del Ministero della Transizione Ecologica, il CNR – Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e l’ingegnere Piero Silva, già Direttore Tecnico del gruppo PMC di RINA Consulting, avevano evidenziato incertezza sulle condizioni di stabilità dei fondali con conseguente pericolo di sviluppo di onde di tsunami, a seguito di crollo/sprofondamento della Diga (o di sue porzioni) già in fase di costruzione, in mancanza di adeguate indagini geotecniche e di monitoraggio morfo-batimetrico ad alta risoluzione e precisione da eseguire ante-operam; si sta procedendo nella costruzione senza che le indagini ed i monitoraggi prescritti siano stati eseguiti e gli stessi “campi prova”, ideati dall’appaltatore, siano stati completati”.

I comitati inoltre fanno notare come: “I metodi di costruzione pare siano variati rispetto a quelli previsti dal progetto; i tempi per la realizzazione pare si stiano notevolmente dilatando e così i costi; si sta ragionando di onerose varianti, come già puntualmente paventato da Anac. Di fronte a questo quadro, evidente a tutti, non intervenite, ciascuna Procura per la parte di competenza? Lasciate che la situazione continui ad aggravarsi sotto il profilo della spendita di denaro

pubblico e del pericolo per l’incolumità di lavoratori e cittadini, e, forse, precipiti?”.

“La domanda si impone per l’assoluta mancanza di notizie su eventuali indagini in corso – scrivono –

E l’Università degli Studi di Genova (e, in particolare, il “Centro del Mare”) non ha proprio nulla da dire su quest’opera pubblica, unica nel Mediterraneo, relativamente agli aspetti ingegneristici, geologici, oceanografici, ambientali, di biologia ed ecologia marina, economici (di economia navale, della logistica e dei trasporti), urbanistici, giuridici? Non è stato studiato nessuno di questi aspetti? Non vi è alcuna osservazione da fare? Non vi è nessun parere da offrire ad Autorità di Sistema Portuale, al Comune di Genova, ai vari Commissari straordinari, … ai Cittadini, che, inascoltati, pagano l’opera e vedono che, dopo oltre un anno dalla grandiosa cerimonia, con cui è stato gettato in mare il primo secchio di ghiaia, sono stati posati solo due cassoni degli oltre 90 previsti entro i prossimi due anni?”. A firmare la lettera oltre 60 comitati dalla Rete Genovese, dal coordinamento Comitati del Ponente, da Rete Liguria e dalla Rete nazionale No Rigass.