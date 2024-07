“Numeri verde per le liste di attesa e il silenzio delle Asl”: la denuncia di Impegno Comune

Genova. “Ha fatto molto discutere l’avviso di soppressione del numero verde di prenotazione del CUP (Centro Unificato prenotazioni sanitarie) 800 098 543 a partire dal mese di agosto dal quale, e da tempo immemore, il cittadino che ne fa richiesta, può effettuare prenotazioni in tutte le strutture del Servizio sanitario regionale, pubbliche, private accreditate contrattualizzate. Numero con il quale è anche possibile spostare o annullare una prenotazione. La domanda che ci preme chiedere alle ASL come Associazione Impegno Comune è: quanto era il costo di tale servizio? Perché se è un modo per contenere la spesa e riversarla nel miglioramento delle liste di attesa potrebbe essere vista anche positivamente ma il dubbio è che questa soppressione sia l’ennesima goccia che viene tolta al servizio pubblico senza una visione complessiva.”

A scriverlo in una nota stampa Davide Grillo di Impegno Comune: “La dimostrazione che anche i servizi telefonici della ASL siano affidati al caso senza un progetto di insieme lo si evince dai tanto pubblicizzati cartelli sparsi per i vari ospedali sul territorio (alleghiamo foto) e relativi servizi sbandierati anche nel sito https://prenotosalute.regione.liguria.it/faq.php nei quali si reclamizza appunto il “Progetto riduzione tempi di attesa per visite specialistiche presso ambulatori ASL” con ulteriori numeri verde nel quale si dichiara al cittadino: Se pensi che l’appuntamento fissato non rispetti i tempi previsti dal codice di priorità indicato sulla richiesta, l’operatore ASL cercherà una soluzione alle tue esigenze.

“Peccato che telefonando a questi numeri il centralinista risponda che è impossibilitato a dare alcun ausilio e che l’unica soluzione sia telefonare ripetutamente al Numero Verde del Cup, delegando una funzione di segreteria al cittadino stesso che provato anche da questa ultima umiliazione o rinuncia alla visita o passa a quella privata”.

“Ricordiamo che da tempo, ben prima delle indagini regionali – sottolinea poi Davide Grillo presidente di Impegno Comune- denunciammo la mancanza di organizzazione delle ASL per le liste di attesa. Anche i vari incontri, nonostante gli impegni a parola, hanno portato ad un nulla di fatto e spesso le Asl non rispondono più nemmeno al Difensore Regionale su nostra richiesta di intervento. Una situazione disastrosa e fuorilegge.

“Continuiamo comunque, come Associazione Impegno Comune – chiosa Giansandro Rosasco Responsabile Sportello Liste di Attesa per la Liguria ad adoperarci gratuitamente affinché i cittadini vengano informati sui loro diritti e per effettuare gratuitamente i ricorsi del caso impegnandoci anche ad attivarci tramite una rete di avvocati sul fronte dei rimborsi dovuti a chi non ha potuto ottenere la visita nei tempi garantiti dalla legge”.

A tal proposito “annunciamo il potenziamento delle sedi dell’associazione Impegno Comune a tutela dei cittadini, oltre a quelle già aperte di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, San Salvatore di Cogorno, Genova, Savona e Albisola da settembre ne verrà aperta una in Val Fontanabuona in Via del Commercio a Gattorna (foto allegata). Come di consueto su appuntamento telefonando al numero 328.2256519 (messaggio whatsapp preferibile) e consultando il sito internet per tutte le informazioni del caso https://impegno-comune.it//liste-di-attesa-asl/ “