Genova. Forti raffiche di vento per tutta la notte hanno soffiato su Genova, in particolare sui quartieri collinari.

Il vento è la causa della caduta di un grosso albero avvenuta nella serata di domenica, 21 luglio, a Castelletto.

L’albero è caduto in via Piaggio poco prima di mezzanotte. Non ci sono stati feriti o danni, ma il crollo ha costretto alla chiusura della strada per ragioni di sicurezza. I vigili del fuoco hanno tagliato alcuni rami con la motosega nella notte, ma per la rimozione integrale saranno necessari interventi più lunghi e complessi. L’albero si trovava in un giardino privato e ha ceduto per motivi ancora da accertare.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco la polizia locale. Lunedì mattina la strada era ancora chiusa e gli operai al lavoro per segare il tronco e rimuovere poi le porzioni.