Nervi, esce di casa per fare commissioni e al rientro trova l’appartamento svaligiato

Genova. È uscita di casa per fare alcune commissioni prima che scoppiasse il gran caldo e quando è tornata ha trovato l’appartamento svaligiato.

È successo lunedì mattina a Nervi, in via Marco Sala. La donna si è chiusa la porta alle spalle intorno alle 10 ed è tornata verso mezzogiorno, ma una volta rientrata ha capito subito che qualcosa non andava. Le stanze erano a soqquadro, con ante e cassetti aperti, e mancavano contanti, gioielli e orologi.

Immediata la chiamata al 112. Sul posto sono intervenuti nell’immediato gli agenti delle volanti del commissariato di Quinto, raggiunti poi dagli agenti della scientifica che hanno effettuato i rilievi. Il valore degli oggetti rubati è stato stimato intorno ai 5.000 euro.

Le indagini sono in corso, al vaglio anche i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Il sospetto è che i ladri stessero tenendo d’occhio il palazzo e siano entrati in azione, rapidissimi, quando la donna è uscita.