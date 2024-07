Nervi, trovato cadavere sugli scogli della passeggiata Anita Garibaldi

Genova. Il cadavere di un uomo è stato trovato venerdì pomeriggio sugli scogli lungo la passeggiata Anita Garibaldi, a Nervi.

Al momento non sono chiare le cause della morte né a quando risalga esattamente. Il corpo è stato notato da un uomo che stava facendo il bagno e ha visto appunto una sagoma sugli scogli nei pressi del ristorante la Marinella. Ha quindi chiamato il 112, ma al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo non aveva con sé documenti né effetti personali, e indossava soltanto la biancheria intima. Da un primo esame del corpo sembra probabile che si trovasse sugli scogli da diverse ore, ipotesi corroborata dal punto in cui è stato trovato, non visibile dalla passeggiata ma solo dal mare. Non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, se non qualche graffio sulla schiena che potrebbe però essere stato causato dallo sfregamento sugli scogli.

Sul posto sono arrivati, intorno alle 16, gli investigatori della squadra mobile e i tecnici della scientifica, oltre al medico legale. Una volta recuperato, il cadavere verrà trasferito all’obitorio in attesa dell’autopsia. Informata anche l’autorità giudiziaria, come da prassi. Non si esclude alcuna ipotesi, dal malore alla caduta accidentale.