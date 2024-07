Genova. Poco meno di 114.000 euro: con questa cifra la provincia di Genova è all’ultimo posto nella graduatoria regionale per l’importo di mutuo richiesto per l’acquisto di una prima casa, cifra media calcolata sulla base delle richieste arrivate nel primo semestre del 2024.

Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, da gennaio a giugno 2024 in Liguria la richiesta di finanziamenti è comunque aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023, un valore in crescita, seppure a un ritmo lievemente inferiore rispetto a quello nazionale, dove l’incremento è stato del 15%.

I liguri tornano a cercare casa (ma chiedono mutui inferiori)

I liguri tornano dunque ad acquistare casa, anche se scendono i budget: l’importo medio richiesto è stato di 119.178 euro e il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo di 186.482 euro.

Che il mercato non sia completamente ripartito, principalmente per la situazione dei mutui nel 2023, lo ha attestato anche l’Agenzia delle Entrate, che nel report relativo al primo trimestre del 2024 evidenzia come le operazioni di compravendita, in tutta Italia, hanno riguardato poco meno di 155mila abitazioni, circa 12mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 (-7,2%).

A Genova nei primi tre mesi del 2024 sono state portate a termine 1.898 operazioni di compravendita di immobili residenziali, con un calo del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Di queste, la maggior parte (77,7%) hanno riguardato prime case, il 37,8% con mutui ipotecari.

Mutui per acquisto casa in Liguria: gli importi per provincia

Guardando ai dati delle richieste a livello provinciale emerge che l’area dove è stato rilevato l’importo medio più alto è Savona (130.104 euro), seguita da quella di Imperia (128.394 euro). Al terzo posto La Spezia, con 119.426 euro, e chiude la graduatoria regionale la provincia di Genova, dove la cifra media richiesta è stata pari a 113.992 euro.

Il mercato immobiliare sembra quindi tornare a muoversi, complici le condizioni più vantaggiose in termini di tassi fissi. L’IRS, l’indice di riferimento per i mutui fissi, nonostante un andamento altalenante dovuto alle performance del mercato obbligazionario, è rimasto su livelli bassi per tutto il semestre e questo ha permesso alle banche di mantenere bassi i tassi proposti alla clientela.

Mutui, le simulazioni delle rate con tasso fisso e variabile

Secondo le simulazioni di Facile.it per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%) le migliori offerte disponibili online partono da un TAN pari al 2,81%, vale a dire una rata mensile di 585 euro (che scendono a 2,64% con una rata mensile di 574 euro in caso di mutuo green).

Per quanto riguarda i tassi variabili, nonostante il calo degli indici dovuto al taglio della BCE, i valori restano ancora elevati. Per un mutuo medio, le migliori offerte partono da un tasso (TAN) del 4,46%, con una rata di 690 euro. Stando alle previsioni l’Euribor, l’indice di riferimento per i mutui a tasso variabile, potrebbe scendere ulteriormente da qui a fine anno, ma il beneficio sarebbe comunque limitato in termini di risparmio sulle rate variabili.

Chi compra casa in Liguria

Ma chi compra casa in Liguria, oggi? Analizzando un campione di oltre 10.000 richieste di mutuo raccolte online in Liguria emerge che chi ha presentato domanda di finanziamento nei primi 6 mesi dell’anno ha mediamente più di 41 anni, in aumento rispetto al 2023, e fissa una durata del mutuo a 24 anni.

L’incremento dell’età media va letto anche alla luce dell’aumento del peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 15% del 2023 al 23% del 2024, valore cresciuto grazie al calo dei tassi che ha fatto da traino a questo tipo di operazione.

Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, emerge che l’importo medio richiesto in Liguria nei primi 6 mesi del 2024 è stato pari a 119.200 euro, per immobili di valore medio pari a 163.570 euro. La prima casa si acquista, in media, a 38 anni e mezzo.