Movida e mediazione comunitaria, firmato patto di collaborazione tra il Cesto e Assest

Genova. Garantire una sempre migliore vivibilità e valorizzazione del centro storico cercando un equilibrio tra gli abitanti dei vicoli e i fruitori dei concerti che si svolgono nella città vecchia. E’ questo il senso dell’accordo raggiunto tra Assest – Associazione Centro Storico Est e la cooperativa sociale il Ce.Sto concessionario dello spazio dei Giardini Luzzati a partire dal 1 gennaio 2025.

Da una parte la cooperativa si è impegnata, partendo dall’anno 2025, a ridurre a 6 il numero dei concerti in area esterna rispetto ai 30 annuali, come previsti dalla concessione, già quest’anno ridotti a 12 spostando i restanti nelle aree interne dei Giardini Luzzati, concentrando poi nel miglioramento dell’impatto acustico già in corso con l’acquisto di un impianto audio direzionale. Nello stesso tempo, il Ce.sto condividerà il palinsesto degli eventi musicali che si svolgono ai Giardini Luzzati nel quadro di una sempre più aperta e condivisa collaborazione con tutti gli abitanti del territorio.

L’accordo rappresenta un significativo e storico momento di mediazione comunitaria che è riuscita efficacemente a conciliare interessi e esigenze differenti: il mantenimento dell’autenticità del quartiere e dei suoi abitanti con la necessità di garantire le attività culturali dei Giardini che continuano ad essere strumenti efficaci di aggregazione, coesione sociale per l’appunto fra provenienza ed età differenti”

“L’intesa, oltre alla riduzione dei numeri di concerto, avvia soprattutto una collaborazione fra le due Associazioni finalizzata allo sviluppo sociale e culturale del Centro Storico.

Un buon patto che ha saputo trovare equilibrio fra i diritti dei residenti sostenuti da anni da Assest associazione di cittadini e il fare comunità attraverso iniziative sul terreno ricreativo ,del sapere e della comunicazione peculiari del CeSto” dice Mauro Foglino di Assest.

“Il nostro obiettivo è sempre la valorizzazione del centro storico, garantendo al contempo il rispetto delle esigenze dei residenti e dei frequentatori dei Giardini. Questa collaborazione rappresenta un passo significativo per promuovere la cultura e l’intrattenimento nel cuore della nostra città, rafforzando il legame tra eventi di qualità e la comunità locale” – conclude Marco Montoli, Presidente del Cesto.