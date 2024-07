Lavagna. Riservata, generosa, seria, impegnata. E amante della montagna. Quella montagna che alla fine se l’è portata via. Michela Onali Santoni è morta a 34 anni durante un’escursione con gli amici sulle Dolomiti del Bellunese, sotto la forcella delle Marmarole. Rosario e funerali sono fissati per permettere a chi la conosceva di salutarla un’ultima volta.

La psicologa di Lavagna, era molto conosciuta anche a Chiavari, dove esercitava da privata, e a Genova, dove lavorava per la Asl3. Si occupava dei problemi in età infantile e adolescenziale. Non solo. Faceva parte dell’associazione Psicologia Clinica, a Castelletto, realtà che ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza dei cittadini sulla salute mentale.

I funerali di Michela Onali Santoni si terranno giovedì 1 agosto alle 10 nella basilica di Santo Stefano a Lavagna. Il rosario domani, mercoledì 31 luglio, alle 21, sempre a Santo Stefano.

La 34enne era attiva frequentatrice della parrocchia. Svolgeva attività con il coro della chiesa. In passato aveva frequentato sia i gruppi Scout sia l’azione cattolica.

Sulla tragedia avvenuta nel Cadore i carabinieri di Belluno hanno aperto un’indagine. Insieme alle guide alpine della zona sono stati in sopralluogo sulle Marmarole per stabilire le cause del distacco del masso che ha travolto Michela Onali Santoni.

La dottoressa genovese stava rientrando da una traversata insieme a un’amica, sfiorata dal masso e ricoverata in stato di shock a Belluno, e altre quattro persone, tutti provenienti da diverse parti d’Italia.

Al momento della caduta del masso il gruppetto era sparpagliato e questo ha evitato che ci fossero altri feriti. Le escursioni in alta quota erano una delle passioni di Michela Onali Santoni: giovedì dunque i funerali che si prevede saranno molto partecipati.