Genova. E’ morta la bambina di sei anni soccorsa giovedì 4 luglio in una piscina a Sesta Godano (La Spezia) e ricoverata in condizioni critiche all’ospedale Gaslini.

“Con profondo rammarico, la direzione Sanitaria dell’istituto Gaslini comunica l’avvenuto decesso, essendosi da poco concluso il periodo di osservazione”, si legge in una nota del gaslini.

“Nonostante gli sforzi tempestivi e coordinati del personale medico del 118, la piccola non è riuscita a superare la gravità della situazione – si legge ancora nella nota – l’Ospedale Gaslini esprime le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di immenso dolore”. I genitori, una famiglia di Sestri Levante, erano presenti in ospedale.

La bambina è rimasta in terapia intensiva ma le sue condizioni erano già disperate. Dopo che ieri è stata trovata in acqua, immobile e che già non respirava, dagli educatori del centro, le è stato praticato un massaggio cardiaco durato 45 minuti. La manovra ha permesso al cuore di tornare a battere ma dopo che la situazione a livello fisico e neurologico era già pesantemente compromessa.

Un momento terribile per i familiari della bambina morta dopo l’episodio in piscina, ma anche per gli altri piccoli frequentatori del centro estivo che, solo per la giornata di ieri, aveva scelto come meta il parco divertimenti Fulli di Sesta Godano. Erano poco meno di 30, tutti alunni della scuola primaria e secondaria, e stavano giocando in una vasca dove l’acqua è bassa.

I soccorsi sono stati messi in atto con tempestività e con ogni mezzo possibile. Prima sono stati un bagnino e una delle educatrici a praticare il massaggio cardiaco. Poi sono arrivati gli operatori sanitari, che hanno proseguito anche con l’ausilio di un defibrillatore. Infine l’elisoccorso ha trasportato la bambina di 6 anni al Gaslini.

“Una tragedia immensa – il commento riportato dall’Ansa del sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – un dolore che colpisce tutta la nostra comunità, ci stringiamo tutti attorno alla famiglia della bambina”