Zoagli. Un escursionista ottantenne è stato soccorso nel tardo pomeriggio di martedì sul monte Anchetta, tra Chiavari e Zoagli, dopo una brutta caduta che dal sentiero lo ha fatto scivolare lungo le fasce per diversi metri.

L’uomo, originario di Forlì, stando a quanto ricostruito ha perso l’equilibrio durante la passeggiata ed è caduto. Con lui la figlia e alcuni amici che hanno subito attivato i soccorsi.

Sul monte Anchetta sono intervenuti quindi i vigili del fuoco e i tecnici del Soccorso Alpino per recuperarlo, riportarlo sul sentiero e poi da lì a valle, così da poterlo trasferire in ospedale. Presenti anche i carabinieri.

Lunghe e complesse le operazioni di recupero. Per accelerare il trasferimento è stato chiamato anche l’elisoccorso:he l’uomo è stato accompagnato con l’ambulanza della Croce Rossa di Chiavari alla piazzola del campo sportivo di Leivi, e da lì trasferito sull’elicottero, che ha accompagnato l’uomo all’ospedale San Martino in codice rosso. Ha un trauma cranico e ferite al volto, oltre a una sospetta frattura del femore.