Mondiali Coastal Rowing, Bianchi: “Manifestazione di richiamo mondiale, nessuna interruzione di servizio”

Genova. “Non è assolutamente vero che i bagnanti non potranno accedere alla spiaggia nel periodo del Mondiale. La convivenza tra cittadinanza, abbonati ed atleti impegnati nelle gare sarà uno degli elementi caratterizzanti dei Mondiali di Coastal Rowing e Beach Sprint. Sin dalla scelta del litorale di Corso Italia come sede di questo prestigioso appuntamento, c’è sempre stato un dialogo e confronto con i Bagni Marina che hanno anche partecipato alle riunioni ed ai sopralluoghi dell’Amministrazione insieme al Comitato Organizzatore Locale, al World Rowing e alla Federazione Italiana Canottaggio”.

Lo afferma l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. “Un dialogo che non può prescindere dalle esigenze degli abbonati per i quali, anche grazie alla fattiva collaborazione della Federazione Internazionale, sarà realizzata un’area hospitality riservata per poter vivere le emozioni del Mondiale da una prospettiva privilegiata. Oltre a questo, l’Amministrazione comunale sta valutando alcune misure compensative per andare incontro alle esigenze degli abbonati di San Nazzaro”.

“Grazie all’appuntamento con i Mondiali – conclude l’assessore – inseriti all’interno del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, prima dell’estate sono stati eseguiti i lavori di ripascimento e riprofilatura della spiaggia. Lavori di cui gli abbonati e il gestore hanno già potuto beneficiare e che aumenteranno la qualità e l’offerta anche in vista della prossima stagione balneare. Fa specie che osservazioni su come vengono gestiti eventi di rilievo internazionale a Genova arrivino da chi, quando amministrava questa città, si “impegnava” solamente a gestirne il declino senza guardare al futuro e senza nessuna prospettiva di crescita”.