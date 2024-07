Prima lo striscione sotto casa per convincere una 17enne a tornare con lei, poi le molotov nel portone: 23enne in manette

Genova. Prima ha stalkerato la ex fidanzatina minorenne per convincerla con messaggi, telefonate, scampanellate al citofono e anche con uno striscione sotto casa a tornare insieme sostenendo di “amarla fino alla morte”. Poi, quando ha saputo che la ragazzina – ormai molto spaventata dalla situazione – l’aveva denunciata, ha organizzato ben due spedizioni punitive con tanto di molotov, supportata da due amici. Per questo una ragazza di 23 anni è stata arrestata dai carabinieri.

La vicenda ha inizio a maggio di quest’anno quando una ragazza di 17 anni, che vive con i genitori nel quartiere di San Fruttuoso, aveva deciso di troncare la relazione con la 23enne. Da quel momento per lei la situazione si era fatta però pesante. Messaggi e telefonate per vedersi, parlarsi, per chiederle di ripensarci. Comportamenti che hanno creato enorme stress e disagio per la minore che alla fine, accompagnata dalla madre, era andata a sporgere denuncia.

Qualche giorno fa la 23enne addirittura era andata sotto casa della ragazzina con un grande striscione in cui le augurava buon compleanno e le ribadiva che l’avrebbe “amata fino alla morte”. A scendere nel portone era stata però la madre della giovanissima per dirle che no, la figlia non voleva tornare con lei e che l’avevano anche denunciata per atti persecutori. A quel punto la 23enne che non sapeva che la sua ex nel frattempo aveva temporaneamente lasciato la città proprio per poter evitare le sue incursioni e lo stalking, ha deciso di vendicarsi.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la sera del 18 luglio insieme a un amico avrebbe lanciato alcune bottiglie molotov nel giardino e una ha incendiato una pianta. Le indagini erano appena cominciate quando la sera dopo, il 19 luglio i due (insieme al fratello minore dell’amico) sono tornati in azione. Hanno preso l’autobus dal ponente dove vivono, sono arrivati davanti all’abitazione di San Fruttuoso dopo aver messo in un secchio 5 euro di benzina presa a un vicino distributore, come ha confessato lo stesso ragazzo arrestato agli investigatori.

Poi hanno riempito le bottiglie con la benzina usando come innesco dei calzini imbevuti nel liquido infiammabile con cui hanno anche cosparso il portone. Poco prima che accendessero la miccia fortunatamente sono arrivati i militari dell’Arma.

I due (anche l’amico ha 23 anni) sono stati arrestati e portati rispettivamente nel carcere di Pontedecimo e di Marassi, mentre il fratello dei ragazzo che era presente ai fatti è stato per il momento denunciato a piede libero.

La pm Arianna Ciavattini che sta coordinando le indagini dei carabinieri, li ha arrestati in flagranza per stalking e detenzione di ordigni (le molotov per la legge sono assimilabili alle armi da guerra) e denunciati a piede libero per tentato incendio e fabbricazione e trasporto delle bottiglie incendiarie.

Nei prossimi giorni i due, difesi dalle avvocate Elisabetta Gaibisso e Nunzia Iannini, saranno interrogati dal gip nella convalida dell’arresto che si svolgerà lunedi o martedì.