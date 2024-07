Molotov davanti al portone dell’ex fidanzata 17enne: restano in carcere la 23enne e l’amico

Genova. Restano in carcere la 23enne accusata di stalking e detenzione di ordigni incendiari arrestata la scorsa settimana dai carabinieri insieme a un coetaneo mentre piazzava alcune molotov davanti al portone di casa della sua ex fidanzatina di 17 anni che l’aveva lasciata due mesi prima.

Lo ha deciso la gip Elisa Camposaragna nell’udienza di convalida dell’arresto che si è tenuta lunedì in tribunale. Era stata la stessa pm Arianna Ciavattini che coordina le indagini dei militari dell’Arma a chiedere il carcere per il rischio di reiterazione del reato soprattutto alla luca di alcune ammissioni fatte dagli stessi arrestati ai carabinieri che denotano secondo l’accusa il fatto che i due non si sono assolutamente resi conto della gravità del gesto e di quello che sarebbe potuto accadere se da quel portone fosse uscito qualcuno mentre loro gli davano fuoco.

La ‘spedizione punitiva’ per fortuna era stata interrotta in flagranza dai carabinieri dopo che lo stesso portone era stato cosparso di benzina e le bottiglie incastrate nel sistema di apertura. Per gli investigatori fra l’altro i due ci avrebbero provato anche due sere prima, lanciando una molotov nel giardino e incendiando una pianta ma su quest’episodio gli accertamenti sono in corso perché le identificazioni non sono certe.

Secondo quanto emerso la situazione è degenerata perché la 23enne prima con messaggi insistenti e telefonate aveva cercato in ogni modo di convincere la 17enne a tornare con lei. Poi quando aveva saputo dalla madre che la ragazza aveva sporto denuncia per stalking, aveva deciso di vendicarsi.

Oggi i due arrestati (la 23enne è difesa da Elisabetta Gaibisso mentre l’amico da Nunzia Iannini) si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La 23enne però – si apprende dalla sua legale – si sottoporrà a breve all’interrogatorio davanti alla pm Ciavattini.

E, quasi certamente sarà disposta nei confronti della ragazza e anche dell’amico, una consulenza o una perizia psichiatrica, per capire se davvero sono nelle condizioni di “intendere” la gravità degli atti compiuti.