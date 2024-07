Migranti, la prefettura alle associazioni: stop al trasferimento dei nord africani dall’ex ostello

Genova. La prefettura di Genova ha confermato la sospensione del trasferimento delle famiglie di migranti dal Nord Africa ora ospitate all’ex ostello del Righi in un’altra struttura. La conferma è arrivata durante un incontro tra i rappresentanti della prefettura e la rete di associazioni e realtà che in queste settimane si sono battute per fermare il trasferimento.

All’incontro hanno partecipato esponenti di Cgil Genova, del coordinamento delle associazioni Oregina Lagaccio, dello Spi Cgil Lega centro est, dell’Anpi Oregina, del Sunia e di Genova. La richiesta dell’incontro era nata nei giorni scorsi in concomitanza con la manifestazione pacifica per dire no al trasferimento dei migranti che, nel quartiere, avevano già avviato un percorso di integrazione, chi scolastico e chi lavorativo.

“I migranti stanno effettuando un percorso di integrazione che deve essere completato. Alcuni hanno trovato un impiego, i bambini hanno frequentato la scuola per l’intero anno scolastico. Spostarli in altro luogo sarebbe la fine di una esperienza che sta dando buoni risultati” commentano Cgil e Associazioni”, si legge nel comunicato della rete di associazioni.

“La prefettura, in questa fase, si è resa disponibile a soprassedere sul trasferimento elogiando l’attività sul territorio da parte delle associazioni per favorire l’integrazione. L’ostello è considerato una struttura di primaria importanza per l’accoglienza e la prefettura valuterà l’ipotesi di inserire la tematica specifica tra gli argomenti trattati nelle sedute del consiglio territoriale per l’immigrazione”, si legge ancora.

La prefettura, sempre nei giorni scorsi, ha però anche fatto arrivare all’ex ostello del Righi altri ospiti, in particolare alcuni profughi ucraini. L’ipotesi iniziale era appunto quella di dedicare l’intera struttura a cittadini ucraini e di trasferire le famiglie nordafricane ai Camaldoli.

Al momento c’è quindi una situazione di promiscuità tra le diverse provenienze che secondo qualcuno potrebbe creare problemi. “Problemi si stanno già verificando – dice il consigliere del municipio Centro Est Edoardo Di Cesare, tra i più veementi sostenitori della necessità di trasferire i migranti dall’ex ostello – anche nei giorni scorsi ci sono state risse e disordini che ho documentato sui social”.