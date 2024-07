La metropolitana sotterranea in Valbisagno piace a Bucci, ma lo Skymetro non si ferma

Genova. La metropolitana sotterranea a San Fruttuoso e Marassi? “Mi sembra una buona idea, ogni cosa intelligente va studiata e questa è una cosa intelligente”. Il sindaco Marco Bucci commenta così la proposta di un gruppo di cittadini della Bassa Valbisagno che alla ha condiviso con la nostra redazione l’idea di un prolungamento della linea da Martinez attraversando il sottosuolo fino a Staglieno con tre nuove stazioni, soluzione che permetterebbe di evitare la costruzione dello Skymetro nel tratto più critico e impattante, quello tra Sant’Agata e piazzale Parenzo.

Ma in realtà Tursi non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro sul progetto della metropolitana sopraelevata Brignole-Molassana, rimandato al mittente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e sottoposto nel frattempo a una nuova conferenza dei servizi per approvare l’ultima variante. “Con lo Skymetro andiamo avanti, figuriamoci se rallentiamo. Dopodiché vedremo se riusciremo a fare anche altro”, taglia corto Bucci. La suggestione di una diramazione sotterranea, insomma, non viene considerata come alternativa – anche se la logica sarebbe quella – ma come opzione aggiuntiva per intercettare un bacino d’utenza che altrimenti verrebbe escluso dal tracciato.

I rilievi del Consiglio superiore dei lavori pubblici riguardano specialmente la curva di servizio tra il rilevato ferroviario di Brignole e la nuova stazione di via Canevari, un collegamento necessario per evitare la costruzione di un nuovo deposito per i treni, oltre a numerose richieste di integrazioni. Gli uffici di Tursi sono al lavoro per consegnare la nuova versione a settembre. Di certo l’ultimo intoppo fa slittare ulteriormente i tempi per la gara e, di conseguenza, la partenza dei lavori. “Tutto si risolve, il problema è come e quando“, chiosa Bucci dopo aver affrontato il tema al telefono col viceministro Edoardo Rixi. Le scadenze aggiornate definite dal ministero impongono l’aggiudicazione entro giugno 2025 e il completamento entro dicembre 2029. Sulla carta il margine c’è ancora, ma l’obiettivo di inaugurare lo Skymetro prima che finisca il mandato sembra ormai irrealizzabile.

La “variante” sotterranea Martinez-Manuzio-Solari-Stadio-Staglieno, stando ai concetti espressi dal sindaco, potrebbe finire nell’istanza di finanziamento al Mit per il prolungamento verso San Martino: “Facciamo una Y, possiamo chiedere i soldi per una e per l’altra”. Per aggiungere le due tappe sotto l’ospedale e il pronto soccorso il Comune ha stimato costi per 280 milioni di euro, con difficoltà tecniche non indifferenti. La proposta lanciata dai residenti sarebbe ancora più onerosa, anche perché prevede di sottopassare due rii (Rovare e Fereggiano) con una galleria di 3,39 chilometri che arriverebbe a costare circa 400 milioni.

L’idea, comunque, ha stimolato un vivace dibattito tra i nostri lettori. Molti hanno evidenziato il problema dei costi ironizzando sui tempi ipotetici di realizzazione. In realtà in Valbisagno, almeno tra gli oppositori dello Skymetro organizzati dal comitato, sembra ormai compatto il fronte “pro tram” che spinge per una soluzione di trasporto pubblico veloce, sostenibile e al tempo stesso capillare, opponendosi a tutti i progetti considerati impattanti e scomodi per l’utenza. Uno studio recente, redatto sulla falsariga del percorso partecipativo del 2011, ha dato nuove gambe alla proposta, immaginando anche soluzioni per non perdere parcheggi. Tursi però ha abbandonato da tempo questa strada giudicandola infattibile per più ragioni: la necessità di spostare tutti i sottoservizi, l’impatto sulla viabilità e le ricadute gestionali di una nuova tecnologia rispetto all’estensione di una già esistente (la metropolitana, appunto).

A fermare lo Skymetro, a parte le complicazioni progettuali sorte fin dall’inizio dell’iter, potrebbe essere il ricorso al Tar presentato da Legambiente per conto del comitato con l’obiettivo di ottenere l’annullamento di tutti gli atti autorizzativi. Ricorso che andrà però aggiornato alla luce dell’esito della nuova conferenza dei servizi. Ad accelerare i tempi potrebbe essere un “evento irreversibile” come l’affidamento dei lavori: in quel caso gli oppositori potranno chiedere la sospensiva e tentare così di bloccare il percorso.