Genova. Il campo anticiclonico sul Mar Mediterraneo rinforza ulteriormente, regalando oggi, lunedì 15 luglio, e nei prossimi giorni condizioni meteo ampiamente soleggiate e con temperature in graduale aumento anche a Genova e in Liguria. Da notare anche lo zero termico in aumento, fino a oltre 4500 metri sulle Alpi Occidentali, nel corso della settimana.

Le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Il meteo di oggi lunedì 15 luglio

Giornata ampiamente soleggiata specialmente al mattino, con qualche innocuo cumulo in formazione nel corso del pomeriggio nell’interno centro-occidentale. Possibile formazione di temporali nel pomeriggio sulle Alpi e prealpi Liguri sul lato piemontese, che non interesseranno però il suolo ligure.

Venti deboli al più moderati a regime di brezza. Mare poco mosso, localmente quasi calmo specialmente sul Savonese. Temperature massime in aumento: saranno comprese sulla costa tra 19 e 33 gradi, nell’interno tra 12 e 34.

Domani, martedì 16 luglio

Qualche nube in più specialmente sul settore centro-occidentale, ma senza fenomeni associati. Sereno a levante Venti tra deboli e moderati, con raffiche localmente forti sai quadranti meridionali sul centro-ponente interno. A regime di brezza altrove. Mare generalmente poco mosso.

Temperature prevalentemente stazionarie.

Il meteo per mercoledì 17 luglio

Ancora qualche nube sparsa nel corso della giornata specialmente nell’interno del ponente, ma in via di miglioramento a partire dal tardo pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi, stazionarie a ponente. Mare poco mosso.

Nella notte tra domenica e lunedì le temperature sono scese a stento, in alcune zone, sotto i 27/30 gradi. Dopo un weekend caldo, l’anticiclone africano porterà ancora oggi e nei prossimi giorni della prossima settimana giornate stabili, soleggiate e gradualmente più calde.