Liguria. Nuovamente protagonista l’anticiclone di matrice africana sul comparto europeo meridionale. Sull’Italia quindi condizioni di tempo stabile e soleggiato, almeno fino a venerdì, quando un leggero disturbo in quota lambirà le Alpi, portando ad un aumento della nuvolosità.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 11 luglio avremo una giornata ampiamente soleggiata, con possibilità di qualche nube in mattinata sul levante costiero e formazione di sporadici cumuli nel corso della giornata in prevalenza nell’entroterra della regione.

Venti deboli a regime di brezza. Mare mosso in mattinata davanti all’imperiese, in scaduta nel corso della mattinata. Poco mosso altrove. Temperature minime stazionarie o in lieve calo in costa, massime stazionarie o in lieve calo: sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 25 e 29 gradi; all’interno minime tra 13 e 19 gradi, massime tra 22 e 30 gradi.

Venerdì 12 luglio avremo nubi basse già dal mattino specialmente sul settore centro-occidentale della regione, maggiori schiarite a levante. Deboli piogge laddove le nubi risulteranno più compatte, specialmente tra savonese e genovese occidentale. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità e possibile sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri.

Venti inizialmente deboli dai quadranti meridionali; aumento della ventilazione nel pomeriggio a carattere di Libeccio, con raffiche localmente forti sui capi Mele e Noli e fino a burrasca sui crinali esposti alle correnti di sud-ovest. In attenuazione dalla serata. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Sabato 13 luglio ancora nubi sparse e possibilità di deboli piovaschi, più a levante rispetto alla giornata precedente. Maggiori schiarite agli estremi della regione.

Temperatura massima in calo, mare poco mosso.