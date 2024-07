Liguria. Condizioni anticicloniche con aria di matrice africana sulla nostra regione, caldo afoso. Tra venerdì e sabato possibile flessione dell’alta pressione con il parziale ingresso di correnti atlantiche che porteranno un temporaneo aumento della nuvolosità.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, cielo sereno su tutta la Liguria per gran parte della giornata. Da segnalare solo qualche velatura in transito nelle primissime ore del mattino e dei cumuli sui rilievi appenninici nelle ore più calde

Venti deboli a regime di brezza, mare quasi calmo o poco mosso, leggermente mosso solo in serata davanti all’imperiese. Temperature in aumento sia nei valori minimi − sulla costa tra +20 e +23°C nell’interno tra +14 e +20° C − sia massimi con valori tra +26 e +32°C sulla costa e +22° e +34° C nell’interno. Caldo intenso.

Giovedì 11 luglio cielo sereno o poco nuvoloso con qualche velatura di passaggio. Parzialmente nuvoloso sui rilievi appenninici. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 12 luglio flussi umidi meridionali porteranno nuvolosità sparsa, più compatta sul savonese dove non si escludono piovaschi. Più soleggiato sul Levante.