Genova. Nelle prime ore della notte possibile breve fase instabile sull’estremo Levante, cui seguirà un netto miglioramento. Nel corso della mattinata infatti il sole sarà assoluto protagonista, seppur con qualche nube sparsa specialmente nell’interno. Nel corso del pomeriggio aumento dell’instabilità, con qualche breve rovescio a carattere temporalesco prevalentemente su Alpi Liguri ed entroterra del centro-levante.

La situazione: Gioco di equilibri tra l’alta pressione delle Azzorre che bussa alle porte dell’Europa e continui impulsi instabili in discesa dall’Atlantico sul Mediterraneo: un braccio di ferro che vedrà prevalere temporaneamente l’alta pressione, con temperature in aumento ed una condizione più stabile dal punto di vista precipitativo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Venti: deboli al più moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione dai quadranti meridionali nel pomeriggio.

Mari: poco mosso su Centro-Ponente, mosso su Imperiese e a Levante.

Temperature: minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento ovunque per locali condizioni favoniche, eccezion fatta per il Levante dove risulteranno stazionarie. Costa: Min: +17/+21°C – Max: +24/+31°C; interno: Min: +11/+17°C – Max: +18/+29°C.

MEROLEDì 3 LUGLIO: nuvolosità diffusa su tutta la regione, con precipitazioni a carattere temporalesco specialmente nell’entroterra di Levante e sulle Alpi Liguri in discesa verso l’Imperiese costiero. [Seguire i prossimi aggiornamenti]

Venti: prevalentemente dai quadranti settentrionali, moderati sul centro-ponente della regione, deboli altrove. Mari: poco mosso su centro e ponente, mosso a levante. Temperature: in calo specie nei valori massimi.

GIOVEDì 4 LUGLIO: Giornata con qualche nube in più nell’entroterra ma in un contesto comunque stabile. Venti: deboli, al più moderati. Mari: poco mosso, mosso al largo. Temperature: stazionarie. [Seguire i prossimi aggiornamenti]