Genova. Meteo in graduale miglioramento da oggi e per l’inizio della settimana grazie alla rimonta dell’anticiclone che interessa l’Europa Meridionale portando giornate soleggiate e temperature in aumento. Sono le previsioni del tempo per oggi e i prossimi giorni a Genova e in Liguria secondo il centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, lunedì 8 luglio

Il meteo di oggi vede una fase di miglioramento delle condizioni atmosferiche a Genova e in Liguria rispetto ai giorni scorsi. Al mattino ancora qualche nube sui versanti marittimi specialmente sul settore centrale, nel pomeriggio troverà maggiore spazio il sole sui versanti marittimi, con ancora qualche nube sparsa nell’interno. Possibile sviluppo di isolati rovesci a carattere temporalesco nell’interno, in particolare sulle Alpi Liguri.

Venti moderati da est – nord est su Imperiese, tra deboli e moderati con direzione variabile altrove. Mare generalmente mosso in mattinata, in scaduta fino a poco mosso in serata. Temperature minime stazionarie, massime in aumento su settore centrale, interno di Levante e costiero a Ponente: saranno comprese sulla costa tra 18 e 29 gradi, nell’interno tra 11 e 28.

Domani, martedì 9 luglio

Ancora qualche nube sparsa su tutta la Liguria, con possibile sviluppo di qualche isolato rovescio temporalesco su Alpi Liguri nel pomeriggio. Venti tra deboli e moderati, in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare poco mosso. Temperature in generale aumento.

Mercoledì 10 luglio

Transito di nubi tra la notte e la mattinata specialmente a ponente per un’intrusione di aria umida alle medie quote, ma senza fenomeni associati. In via di rasserenamento nel corso della giornata. Ancora temporali localmente moderati su Alpi Liguri. Temperature in aumento, vento a carattere di brezza, mare tra quasi calmo (specialmente a ponente) e poco mosso.