Liguria. L’alta pressione continua a proteggere il Mediterraneo Occidentale. Proseguirà senza sosta questo periodo di stabilità con temperature oltre la media. Nelle zone in cui si è vista qualche nuvola all’alba, il Limet, associazione ligure di meteorologia, prevede schiarite nel corso della mattinata. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di nubi cumuliformi nelle zone interne, con rovesci o temporali sui rilievi delle Alpi Liguri e dell’Appennino centro-orientale. Lungo la fascia costiera in prevalenza soleggiato. In serata stabile con cielo sereno su tutta la regione. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso. Temperature stazionarie con le minime sulla costa tra +22 e +26° C, nell’interno tra +12 e +19° C, massime sulla costa tra +29 e + 34° C e nell’interno tra +24 e +35° C.

Giovedì 25 luglio

Al mattino in prevalenza sereno. Dalle ore centrali della giornata formazione di rovesci e temporali sui rilievi delle zone interne, possibili locali sconfinamenti lungo le coste sottostanti. Nel corso della serata tornano generali condizioni di stabilità. Venti deboli o moderati variabili o dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature

stazionarie.

Venerdì 26 luglio

Giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, consueta instabilità pomeridiana sui rilievi delle zone interne. Temperature stazionarie o in lieve aumento.