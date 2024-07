Liguria. Persiste ancora sulla Liguria il promontorio di origine sub-tropicale, anche se deboli infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota determina a tratti dell’instabilità. Resta comunque il disagio fisiologico per caldo con valori massimi di temperatura superiori ai +35° C.

Secondo il Limet, Associazione ligure di meterologia, al mattino il transito di nubi medio-alte in spostamento da Ponente verso Levante sporcherà un po’ i cieli della Liguria. Nel pomeriggio prevalentemente soleggiato quasi ovunque. Nel tardo pomeriggio possibili rovesci temporaleschi tra la Val d’Aveto e il confine con il piacentino. In serata possibile transito di una linea temporalesca tra le Alpi Liguri e Val d’Orba. Non si esclude anche qualche sgocciolio sulla costa savonese. Altrove invece previsto solo un transito di nubi alte.

Venti a regime di brezza. In serata possibili temporanee raffiche dovuto al passaggio temporalesco. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature stazionarie ma sempre superiori rispetto alla media: sulla costa minime tra +24 e +28° C, massime tra +30 e +36° C, nell’interno minime tra +15 e +24° C, massime tra +27 e +35° C.

Domani, 1 agosto, sereno su tutta la regione. Nel tardo pomeriggio aumento dell’instabilità sull’Appennino di ponente. Poco nuvoloso lungo le coste. Venti a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso ovunque. Temperature stazionarie.

Venerdì 2 agosto cielo generalmente poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità con possibili fenomeni temporaleschi sulle alture. Temperatura in lieve calo specie nell’entroterra