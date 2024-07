Genova. Il meteo della fine della settimana a Genova e in Liguria è caratterizzato da nubi e qualche pioggia, a causa del transito di una perturbazione a nord dell’arco alpino.

Da lunedì il progressivo rinforzo dell’anticiclone favorirà maggiori spazi soleggiati. Sono le previsioni meteo a Genova e in Liguria per oggi e per i prossimi giorni secondo il Centro meteo Limet.

Il meteo di oggi, domenica 7 luglio

Nella prima parte di giornata molte nubi su gran parte del territorio regionale, dei piovaschi interesseranno il savonese ed il genovesato, potranno risultare anche a carattere di rovescio in prossimità dei rilievi montuosi. Schiarite relegate all’estremo ponente.

Nel corso del pomeriggio ancora molta nuvolosità, anche se saranno più probabili delle schiarite, in particolar modo sugli estremi della regione. Formazione di qualche rovescio sulle Alpi Liguri, locali piovaschi anche tra savonese e genovesato.

Venti tra deboli e moderati da sud-est sul centro-levante, da est/nord-est a ponente. Fino a metà/tardo pomeriggio rinforzi fino a tesi o forti sui versanti padani. Mare mosso, localmente molto mosso nelle prime ore.

Le temperature minime saranno in aumento, le massime stazionarie: saranno comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 11 e 29.

Domani, lunedì 8 luglio

Al mattino nuvolosità diffusa, in particolar modo tra savonese e genovesato. Nel pomeriggio addensamenti sui rilievi delle zone interne, ampie spazi soleggiati altrove. Venti deboli, in prevalenza dai quadranti orientali o meridionali. Mare localmente mosso in mattinata, poi poco mosso. Temperature minime su valori stabili, massime in aumento.

Il meteo a Genova e in Liguria per martedì 9 luglio

Al mattino cieli sereni sull’intera regione. Nel pomeriggio sviluppo di rovesci o temporali sui rilievi interni. Temperature massime in ulteriore aumento.